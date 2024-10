Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 1.10.2024

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 24.9.2024 20.9.2024 09:44:02 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 24. syyskuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Jaoston esityslistalla on muun muassa päätös oppilaan koulupaikan määräytymisestä ja oppilaaksiottamisen perusteista suomenkielisessä perusopetuksessa 1.1.2025 alkaen. Lisäksi esityslistalla on muutos Helsingin paikallisen opetussuunnitelmaan koskien toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuuksia. Ehdotetun muutoksen myötä uuden aloittavan A1- tai A2-oppimäärän opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä olisi 15 oppilasta. Jaoston kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.