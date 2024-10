Päällystystöiden ennätysvuosi: Uudenmaan ELY:n alueella päällystetään noin 780 ajoratakilometriä

Tänä vuonna Uudenmaan ELY-keskuksen toiminta-alueella eli Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä päällystetään arviolta 780 ajoratakilometriä, josta reilu 70 km on kävely- ja pyöräilyväyliä. Lukemat sisältävät myös rampit, joita on viime vuosina päällystetty paljon. Päällystyskausi päättyy alueella lokakuun loppuun mennessä. Valtakunnallisesti päällystystöiden tavoitteena on pysäyttää korjausvelan kasvu eli se, ettei huonokuntoisten päällysteiden määrä kasvaisi.

Väyläviraston karttapalvelusta Suomen Väylät löytyy kartta kaikista jo kilpailutetuista päällystyskohteista sekä kohteiden pituus ja aikataulu. Kartta päivittyy jatkuvasti aikataulun osalta, ja uusia kohteita lisätään kartalle kilpailutusten edetessä. Karttapalvelu on saatavilla osoitteessa https://suomenvaylat.vayla.fi/.

Sää saattaa viivästyttää päällystystöitä

Koska sääolosuhteet viivästyttävät helposti päällystystöitä, liittyvät suurimmat haasteet töiden aikataulutukseen.

”Alemman verkon kohteilla joudutaan usein tekemään paljon muutakin kuin pelkkää päällystystä, kuten kuivatuksen kunnostusta ja rakenteenparantamista, mikä tekee eri työvaiheiden yhteensovituksesta haasteellista. Turvallisuuden näkökulmasta suurin haaste on ohiajava liikenne ja turvallisen työskentelyn varmistaminen”, kertoo ELY-keskuksen projektipäällikkö Niklas Nevalainen.

Työturvallisuuden tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Ennen töihin ryhtymistä liikennejärjestelyt suunnitellaan kohdekohtaisesti. Turvallisuus varmistetaan myös oikealaisen henkilökohtaisen suojavaatetuksen käytöllä sekä työkoneiden nähtäväksi tekemisellä esimerkiksi vilkkuvaloin ja heijastavilla merkinnöillä. Pääurakoitsija vastaa, että työmaan liikennejärjestelyt ovat ohjeistuksen mukaiset ja että turvallisuusvaatimukset täyttyvät.

Päällystyskausi kestää keväästä loppusyksyyn. Urakoitsijat saavat itse aikatauluttaa työt kesäkaudelle, ja tilaaja eli tässä tapauksessa ELY-keskus antaa reunaehdot urakan kestolle. Vilkkaasti liikennöidyllä tiestöllä työskentelyä rajoitetaan hiljaisen liikenteen aikaan eli yön tunneille.

”Tänä vuonna suuren työmäärän takia kohdekohtaisia työaikarajoitteita on pyritty lieventämään, jotta urakoitsijoilla olisi riittävästi aikaa päällystystöiden tekemiseen”, Nevalainen toteaa.

Kaikki päällystysurakat toteutetaan laatuvastuurakentamisen mallilla, jossa urakoitsija vastaa lopputuotteen laadusta tilaajalle. Urakka-asiakirjoissa on asetettu vaatimuksia raaka-aineille ja lopputuotteelle, ja urakoitsija raportoi mittauksin laadusta. Tilaaja tekee pistokoeluontoista valvontaa sekä työskentelyyn että näytteenotoilla materiaaleihin ja päällysteen laatuun liittyen.

Päällystystöissä pyritään edistämään raaka-aineiden uusiokäyttöä

Raaka-aineiden hinnannousu näkyy myös päällystystöiden kustannuksissa, sillä erilaisia polttoaineita käytetään valmistusprosessissa sekä kuljetuksissa. Raakaöljyn hinnanvaihtelut vaikuttavat myös bitumin hintaan.

Päällyste koostuu pääasiassa kiviaineksesta ja bitumista. Uusiokäyttöä pyritään edistämään aina kun mahdollista. Rakenteenparantamiskohteilla käytetään myös teräsverkkoja. Uudelleenpäällystäminen voidaan tehdä useilla eri tekniikoilla riippuen vaurioiden laadusta ja laajuudesta. Pohjavesialueilla työskentelyssä tulee olla erityisen varovainen.

”Vilkasliikenteisillä teillä käytetään myös uusiopäällystemenetelmää, jossa vanha päällyste kuumennetaan, jyrsitään irti, sekoitetaan uuden päällysteen kanssa ja levitetään uudelleen tienpintaan”, Nevalainen mainitsee.

Nevalainen korostaa, että niin tienkäyttäjät kuin koko yhteiskunta hyötyvät merkittävästi toimivasta ja hyväkuntoisesta tieverkosta.

”Päällystystyön aikana saattaa aiheutua hetkittäisiä ruuhkia ja työmaalla voi joutua odottamaan hetken, ennen kuin matka voi jatkua. Maltti on kuitenkin valttia. Hiljennä ajonopeutta tietyömaan kohdalla”, hän muistuttaa.

Merkittävimpiä päällystyskohteita tänä vuonna: