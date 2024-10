Aluevaltuusto hyväksyi hallintosäännön muutokset ja keskusteli taloudesta

Aluevaltuusto keskusteli hyvinvointialueen taloudellisesta tilanteesta ja merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.–30.6.2024. Hyvinvointialueen palvelutoiminta on toteutunut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vakaasti ja palvelujen kehittämistä on jatkettu strategian mukaisesti muun muassa uusien digitaalisten ratkaisujen osalta. Talousarvion mukaisia talouden tasapainotustoimenpiteitä on toteutettu suunnitelmien mukaisesti.

Hyvinvointialueen tulosennuste on heikentynyt kuluvan vuoden osalta noin 34 miljoonaa euroa, jonka perusteella alijäämän ennakoidaan painuvan 37 miljoonaan euroon. Tuloksen heikentymiseen vaikuttaa erityisesti HUS-yhtymän menojen kasvu ennakoidusta noin 28 miljoonalla eurolla.

— Olemme Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella sitoutuneet talouden tasapainottamiseen ja palvelujen kehittämiseen. Huolimatta kuluvan vuoden tulosennusteen heikentymisestä, olemme onnistuneet vahvasti korjaamaan kustannustasoa kohti valtion rahoituksen tasoa. Olemme myös lähteneet rohkeasti hyödyntämään teknologian mahdollisuuksia, toteaa aluevaltuuston puheenjohtaja Jarno Limnéll.

Hallintosäännön päivittäminen

Hyvinvointialueen hallintosääntö ohjaa hyvinvointialueen toimintaa ja päätöksentekoa. Siinä määritellään johtamisjärjestelmä, toimielimet sekä tehtävien ja toimivallan jako eri viranhaltijoiden ja toimielinten välillä. Nyt hallintosääntöä oli tarpeen selkiyttää ja päivittää. Päivitetty hallintosääntö vahvistaa päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmän toimivuutta, avoimuutta, luotettavuutta ja kustannustehokkuutta sekä parantaa luottamushenkilöiden työskentelyä.

Hallintosäännössä muun muassa täsmennettiin aluehallituksen roolia siten, että aluehallitus päättää toimitilaohjelman hyväksymisestä ja merkittävistä toimitilojen hankesuunnitelmista sekä palvelua tuottavan toiminnon käynnistämisestä ja lopettamisesta. Lautakuntien asiantuntijaroolin vahvistaminen jatkuu tulevalla vaalikaudella.

Aluehallituksen yksilöasiain jaoston kokoonpano, lautakuntien varapuheenjohtajien määrä, palkkiot sekä valtuustoryhmien toimintatukeen liittyvät hallintosääntömuutokset tulevat voimaan 1.6.2025 alkaen. Muut täsmennykset ja muutokset tulevat voimaan 1.12.2024 alkaen.

Muut kokouksen esityslistan päätösasiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.