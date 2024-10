Siilin tytäryhtiön VALAn uusi toimitusjohtaja pyrkii tekemään yhtiöstä ohjelmistolaadun markkinajohtajan – Uusi strategia syntyi 139 päivässä

Ohjelmistojen laatuun erikoistunut VALA on julkistanut uuden strategiansa.

VALAlla nähdään, että Strategiaa ei tänä päivänä kannata tehdä raskaina ja kömpelöinä köntteinä, joiden väliin jää useampi vuosi.

Sen sijaan tiiviimpi ja iteratiivisempi lähestymistapa pitää yhtiön ketterämpänä ja valmiimpana markkinaolosuhteiden muutoksiin.

VALAn uusi toimitusjohtaja Marcus Mattila toi yritykseen mukanaan mallin, jossa strategiaa tarkastellaan vuosittain. Ensimmäisen strategiapäivityksensä hän julkaisi vain 139 päivää aloituksena jälkeen.

Tässä strategiassa yhtiö tavoittelee markkinajohtajan asemaa Suomessa ohjelmistojen laadunvarmistuksessa ja testauksessa.

Kun Mattila astui VALAn toimitusjohtajan saappaisiin toukokuun alussa vuonna 2024, hän huomasin hyvin pian, että perusasiat VALAssa ovat kunnossa. “Pidin VALAn kulttuuria täysin uniikkina positiivisessa mielessä. Täällähän on perusasiat ihan todella hyvällä tasolla”, Mattila kertoo ajatelleensa.

VALAn entinen toimitusjohtaja lähti reilun 16 vuoden rupeaman jälkeen uusiin haasteisiin omasta tahdostaan, yhtiö ei siis varsinaisesti kaivannut toiminnalleen pelastajaa tai ongelmien korjaajaa.

Uusi toimitusjohtaja tuo kuitenkin aina mukanaan ajatuksia siitä, mitä voitaisiin tehdä pykälä paremmin. VALAssa strategia on tehty aina yhdessä henkilöstön kanssa ja tästä haluttiin pitää kiinni jatkossakin. Mattila halusi kuitenkin muovata strategiaprosessia ketterämmäksi ja nopeammaksi.

“Tämä strategia asettaa yhtiölle selkeän ja kunnianhimoisen suunnan: tulla Suomen johtavaksi ohjelmistolaadun yhtiöksi”, Mattila kuvailee.

Strategiassa pistää silmään kunnianhimoisen tavoitteen verrattain kiireellinen aikataulu, sillä valmista pitäisi olla vuoden 2025 loppuun mennessä.

“Jos jotain perustavanlaatuista pitäisi muuttaa, tekisi tiukkaa päästä vuoden 2025 aikatauluun. Kuitenkin, jos puhutaan puhtaasti asiantuntemuksesta, toimituskyvystä ja osaamisesta, koen, että olemme jo parhaita tai ainakin hyvin lähellä sitä. Näin ajatellaan ehkä joissain toisissakin yrityksissä, mutta tottakai itseensä pitää luottaa. Se, missä meillä on vielä tekemistä on yleisen tunnettuuden kasvatus. Koen, että VALA pitää tuntea vielä laajemmin ennen kuin voimme kutsua itseämme kiistattomaksi markkinajohtajaksi. Mutta uskon, että tähän me kyllä pystymme vuoteen 2026 mennessä.”

Perinteisesti yritysstrategiat laaditaan pitkällä aikavälillä, jopa viiden vuoden sykleissä, mikä voi Mattilan mukaan tehdä strategiaa toteuttavista yrityksistä jäykkiä ja kömpelöitä.

“It-alan ammattilaisilla ei usein ole kärsivällisyyttä vuosien mittaisiin prosesseihin. VALAn lähestymistapa on kuitenkin ketterällä tavalla pitkäjänteinen. Uuden toimintatavan mukaisesti yhtiö tarkastaa suuntaansa vuosittain, mikä mahdollistaa joustavamman ja kevyemmän toimintamallin.”

Mattilan mukaan tämä iteratiivinen prosessi ei ainoastaan nopeuta strategian kehittämistä, vaan myös vähentää siihen liittyvää työmäärää ja stressiä, tehostaa resurssien käyttöä ja parantaa työntekijöiden sitoutumista. Samalla itse yhtiöstä pyritään luomaan ketterämpi ja muuntautumiskykyisempi, että se pystyisi proaktiivisesti muuntautumaan markkinoiden muutosten mukaan, yhtiön suunnan muuttuessa samalla iteratiivisemmin.

Mattilan johtama VALA ei aio tyytyä vain johtamaan Suomen markkinoita.

“Strategian nykyinen tavoite, Greatest Quality Company in Finland, on vasta alkua. Vuoden 2025 jälkeen mielessä on poistaa “Finland”-termi visiosta ja suunnata kohti uusia maantieteellisiä alueita”, Mattila visioi.

Marcus Mattilan mukaan yritykset pystyvät usein tekemään hienoja strategioita, mutta toteutus jää usein vähintäänkin vaillinaiseksi.

VALA pyrkii välttämään tämän tarkalla vastuiden ja vastuullisten määrittämisellä, selkeillä tavoitteilla, sekä edistymisen seurannalla. Henkilöstöä kannustetaan mukaan myös palkitsemisella; jokaiseen strategian päätavoitteeseen pääsemisestä tulee VALAlaisille henkilökohtaista ePassi-rahaa seuraavalle vuodelle.

“VALAn filosofian mukaan tekeminen tulee aina ensin ja vasta tämän jälkeen katsotaan missä mennään tavoitteiden suhteen. Ilman käytännönläheistä perusasioihin keskittyvää otetta on turha haikailla suurien tavoitteiden ja lennokkaiden visioiden saavuttamisesta”, Mattila pohtii.

Käytännössä yhtiö on nimennyt jokaiselle strategian fokusalueelle, eli streamille, vastuullisen henkilön. Vastuuhenkilö on yhdessä työyhteisön kanssa määrittänyt tehtävälistan, jonka suorittamisen fokusalueen tavoitteeseen pääseminen vaatii. Tehtävälistan asioilla on niin ikään vastuulliset henkilöt ja määräajat.

“Tehtävien edistymistä seurataan kuukausitasolla ja jos jollain fokusalueella tahti hiipuu, se nostetaan yhdessä takaisin vauhtiin”, Mattila kuvaa prosessia.

Viidellä fokusalueella on tehtävälistoillaan yhteensä noin 50 tehtävää.

“Kyllä me nämä kaikki aiomme tehdä. Se tulee olemaan kova duuni mutta kun teemme määritetyt asiat, tulemme pääsemään tavoitteisiimme. Ensimmäiset ovat jo työn alla”, Mattila päättää.