Guillaume Mussolta uusi dekkari – Elämä on romaani on tarina kirjojen voimasta

Eräänä huhtikuun päivänä kolmevuotias tyttäreni Carrie katosi leikkiessämme piilosta Brooklynin asunnossani.

Näin alkaa nimekkään kirjailijan, Flora Conwayn tarina. Carrien katoamiselle ei löydy järkevää selitystä. Asunnon ovi ja ikkunat olivat kiinni, vanhan newyorkilaisen rakennuksen valvontakameroissa ei näy tunkeilijoita. Poliisitutkinta on ajautunut umpikujaan.

Samaan aikaan Atlantin toisella puolella sydämensä särkenyt kirjailija on erakoitunut ränsistyneeseen taloon. Vain hänellä on ratkaisu mysteeriin. Ja Flora aikoo savustaa hänet esiin.

Elämä on romaani on tyrmäävä tarina kirjojen voimasta ja elämänvimmasta. Musson uusimman romaanin on suomentanut Anna Nurminen, joka on kääntänyt myös kirjailijan aiemmat suomeksi julkaistut romaanit Tyttö ja yö (2023) sekä Kirjailijoiden salattu elämä (2024).

Guillaume Musso (s. 1974) on jo vuosia ollut Ranskan suosituin kirjailija, ja hänen teoksiaan on myyty kymmeniä miljoonia kappaleita yli neljällekymmenelle kielelle käännettynä.