ENNAKKOTIEDOTE: Biotekniikkaa ja tekoälyä – Kaliforniassa asuvan kirjailija-tiedemies Hannu Rajaniemen lähitulevaisuuteen sijoittuva trilleri julkaistaan Helsingin kirjamessuilla

Varjomi on maanalainen genetiikan laboratorio ja Inaran kaltaisten biohakkereiden turvasatama. Inaran äiti on hiljattain kuollut geenivirheen aiheuttamaan syöpään, ja tytär kantaa samaa perimää. Isä pakottaa Inaran lähtemään Varjomista ja ottamaan osaa monikansallisen biotekniikkayrityksen, Aspiksen, uusimpaan kokeeseen. Suuryrityksen kehittämä siru on mahdollistanut puettavan mRNA-rokotetehtaan, jolla se torjuu pandemioita ja pyrkii pelastamaan ihmiskunnan syövältä, hermojen rappeutumissairauksilta ja vanhuudelta. Samalla Aspiksesta on kasvanut maailmanhistorian vaikutusvaltaisin monopoli, jolla on valta päättää mitä ihmisyys tarkoittaa. Mutta mitä jos siruun tulee toimintahäiriö?

Hannu Rajaniemi kertoo Varjomin olevan hänen henkilökohtaisin romaaninsa. Sen syntyyn ovat vaikuttaneet niin oman äidin menehtyminen syöpään kuin työskentely HelixNano-biotekniikkayhtiön toimitusjohtajana.

Hannu Rajaniemi (s. 1978 Ylivieska) on yksi HelixNano-biotekniikkayrityksen perustajista ja yrityksen toimitusjohtaja. Hän asuu perheensä kanssa Kaliforniassa. Rajaniemeltä on aiemmin julkaistu teokset Kvanttivaras (2011), Fraktaaliruhtinas (2012), Kausaalienkeli (2014), Näkymättömät planeetat (2016) ja Kesämaa (2018).

Hannu Rajaniemi: Varjomi

alkuteos Darkome

suomentanut Juha Ahokas

266 sivua

ilmestyy painettuna kirjana 24.10. ja

ääni- ja sähkökirjana 21.11., lukija: Laura Birn