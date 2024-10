Petri Mannosella (46, KTM) on 25 vuoden kokemus viihdeteollisuudesta. Universal Musicilla hän aloitti vuonna 2010 kaupallisena johtajana ja sai pian vetovastuun myös yhtiön Baltian toimintojen käynnistämisestä ja paikallisen musiikkimarkkinan kehittämisestä. Ennen musiikkialalle tuloa Mannonen toimi muun muassa maksutelevisioyhtiö Viasat Finlandin (nyk. Viaplay) toimitusjohtajana.

”Kotimainen musiikkimarkkina on tällä hetkellä todella mielenkiintoisessa tilanteessa, joten otan uuden roolini innolla vastaan. Musiikkia on nykyisin helpompi julkaista kuin koskaan ja tarjonnan kasvaessa myös suurten levy-yhtiöiden rooli korostuu. Meidän tehtävämme on keskittyä pitkäkestoisten artistiurien rakentamiseen artisteista huolta pitäen. Haluamme tarjota nykyisille ja tuleville artisteillemme luovan sekä ammattimaisen paikan kasvaa ja kehittyä huolehtien samalla siitä, että heidän musiikkinsa löytää yleisönsä”, kertoo Universal Music Oy:n toimitusjohtajana 2. lokakuuta aloittanut Petri Mannonen.

Kotimaisen musiikin kulutus on kasvanut viime vuosina Suomessa merkittävästi. Kuluneen vuoden aikana Suomen Spotifyn Top 50 -listan kotimaisuusaste on ollut lähes 90 prosenttia.

”Uskon vahvasti musiikin ja kulttuuriin laajempaan yhteiskunnalliseen merkitykseen ihmisten henkisen hyvinvoinnin ja mielihyvän synnyttäjänä. Siihen tarvitaan oikeanlaisia resursseja, läsnäoloa, energiaa ja ennen kaikkea hyvinvoivia artisteja. Näihin tulemmekin panostamaan”, Mannonen lisää.

"Meille on ilo nimittää Petri Mannonen Universal Musicin toimitusjohtajaksi Suomessa ja Baltiassa. Hän on jo pitkään ollut tämän alueen toimintojemme avainroolissa, ja hänen myötään varmistamme meille vahvan kokemuksen innovaatiokyvystä ja johtamisesta. Hänen nimityksensä vahvistaa myös Universalin sitoutumisen kehittää omaa osaamistaan organisaation sisällä. Uskon, että Petri, yhdessä osaavan tiimimme kanssa, vie meidät vastuualueellaan kohti seuraavaa kasvun vaihetta", toteaa Universal Music Groupin Pohjoismaiden johtaja Joakim Johansson.

Universal Music Group on maailman johtava musiikkialan yhtiö, jonka pääliiketoimintaa ovat äänitteiden tuotanto ja musiikin kustannustoiminta. Musiikkituottajat IFPI ry:n tilastojen mukaan Universal Music on markkinajohtaja Suomessa 35,7 prosentin kokonaismarkkinaosuudella. Universal Music edustaa niin kansainvälisesti kuin lokaalisti maailman valovoimaisimpia artisteja, joita ovat muun muassa KUUMAA, Mirella, SHRTY, BESS, Taylor Swift, Billie Eilish, The Weeknd ja Sabrina Carpenter.