Musiikkia harrastavan perheen kotiunelma toteutuu kesän 2025 asuntomessuilla Oulussa

Heikkilän perheen edellinen omakotitalo sijaitsi maaseutumaisessa ympäristössä parinkymmenen kilometrin päässä Oulun keskustasta. Alueessa viehättivät rauhallisuus, kodin sijainti joen rannalla ja pieni lähikoulu perheen lapsille. Kun perhe kasvoi ja kolme lapsista siirtyi musiikkiluokalle Oulun keskustaan, alue ei enää vastannut perheen muuttuneisiin asumistarpeisiin.

Viime hetkillä asuntomessurakentajiksi

Heikkilät päätyivät asuntomessurakentajiksi sattuman kautta. Perhe kuuli asuntomessualueella yllättäen vapautuneesta tontista, jolle oli olemassa valmiit Finnlamellin suunnitelmat hirsitalosta piharakennuksineen. Asuntomessualueen sijainti Oulun keskustassa suistoalueen laidalla oli perheelle mieluinen, joten päätös messurakentajiksi ryhtymisestä syntyi.

“Hirsirakentaminen on kiinnostanut meitä jo aiemmin, joten Finnlamellin hirsitalo oli meille houkutteleva vaihtoehto”, Olli Heikkilä kertoo.

Piharakennus on omistettu musiikille

Musiikki on Heikkilän perheelle rakas harrastus – ja osittain myös työ. Perheen lääkäri-isä Olli toimii sivutoimisesti kapellimestarina ja lapset soittavat jousi-, kosketin- ja puhallinsoittimia.

Heikkilöiden muutostoiveiden perusteella messukodin yhteyteen suunniteltu piharakennus muuttui musiikkisaliksi, jossa voidaan tulevaisuudessa omien musiikkiharrastusten lisäksi pitää esimerkiksi soittotunteja, järjestää pienimuotoisia kamarimusiikkikonsertteja ja jopa striimata musiikkitapahtumia. Musiikkisaliin on oma sisäänkäynti tien puolelta, mikä mahdollistaa tilan julkisemman käytön ja jättää kodin muut tilat yksityisimmiksi. Heikkilöille on tärkeää, että uusi koti ei ainoastaan täytä heidän perheensä asumisen tarpeita, vaan se luo myös tilan yhteisöllisyydelle ja musiikista nauttimiselle.

Musiikin ympärille rakentuva koti sai asuntomessuja varten nimekseen Finnlamelli Villa Musica.

Avointa tilaa, valoa ja viimeistelty ilme

Finnlamelli Villa Musica on kaupunkiympäristöön sopiva, moderni kaksikerroksinen hirsitalo, jonka neljästä makuuhuoneesta kolme sijaitsee talon yläkerrassa ja yksi esteettömyys huomioiden alakerrassa. Yläkerrasta löytyy myös saunaosasto, johon perhe on halunnut panostaa.

”Tykkäämme saunoa usein, ja myös talon terassille suunniteltu poreamme on tärkeä, koska totuimme maaseudulla pulahtamaan joessa saunomisen yhteydessä”, Henriikka Heikkilä kertoo.

Myös kodin arkkitehtonisuus ja toteutuksen pienet yksityiskohdat ovat perheelle tärkeitä. Talon on suunnitellut Ollin veli, arkkitehti Antti Heikkilä yhteistyössä Finnlamellin oman arkkitehdin Emma Ukkolan kanssa. Olohuoneeseen haluttiin korkeaa tilaa, joka tuo muuten kompaktiin päärakennukseen avaruutta, ja valoa tulvii sisään sopiviin ilmansuuntiin suunnatuista suurista ikkunoista.

“Meille on tärkeää, että kokonaisuudesta tulee sellainen tunne, että se on suunniteltu ja toteutettu huolella”, Olli Heikkilä kertoo.

Asuntomessujen mediapäivä 3.10.2024 Oulussa

Median edustajilla on mahdollisuus osallistua infotilaisuuteen sekä tutustua Oulun Asuntomessujen tontteihin ja asukkaisiin 3.10.2024 klo 9–13. Tilaisuus on Oulun Asuntomessujen järjestämä ja kutsut median edustajille on lähetetty messuorganisaation toimesta. DEN Finlandilta paikalla on viestinnän edustajien lisäksi Finnlamelli Villa Musican rakennuttajat Henriikka ja Olli Heikkilä.