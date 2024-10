Asuntosäätiön maine jatkoi vahvistumistaan Luottamus ja Maine -tutkimuksessa

Asuntosäätiö ylsi T-Median Luottamus&Maine-tutkimuksessa mittaushistoriansa parhaaseen kokonaistulokseen, joka oli 3,30 asteikolla yhdestä viiteen. T-Median tutkimus selvittää vuosittain Suomessa toimivien yritysten mainetta suuren yleisön keskuudessa. Tutkimuksessa mainetta tarkastellaan kattavasti eri osa-alueiden kautta.

”Maineemme vahvistuminen haastavassa toimintaympäristössä on hieno saavutus. Pitkäjänteinen työmme asiakaskokemuksen ja tunnettuutemme parantamiseksi tuottaa tulosta. On ilo huomata, että suomalaisten luottamus Asuntosäätiöön on kasvanut, vaikka kiinteistö- ja rakennusalan yritysten maine on valitettavasti laskusuunnassa”, sanoo Asuntosäätiön viestintä- ja henkilöstöjohtaja Johanna Otranen.

Tutkimuksen mukaan Asuntosäätiön maineen osa-alueista vahvimpia ovat talous, tuotteet ja palvelut, työpaikka sekä vastuullisuus. Merkittävintä vahvistumista suomalaisten mielikuvissa on tapahtunut arvioitaessa Asuntosäätiötä työnantajana ja Asuntosäätiön vastuullisuutta.

”Vastuullisuus on ollut aina Asuntosäätiön toiminnan keskiössä. Olemme onnistuneet viime vuosien aikana kertomaan toiminnastamme laajemmin, minkä uskon näkyvän tuloksissa. Myös panostuksemme henkilöstöön näkyy. Työntekijäkokemuksella on suora yhteys asiakaskokemukseen. Tästä on hieno jatkaa merkityksellistä työtämme hyvien kotien puolesta”, iloitsee Otranen.

Myös Asuntosäätiön sidosryhmätuki kasvoi tutkimuksen kaikilla osa-alueilla. Merkittävintä kasvu oli sidosryhmien suosittelussa ja luottamuksessa.

T-Median Luottamus & Maine -tutkimuksen tavoitteena on selvittää Suomessa toimivien organisaatioiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin 3.6.-8.7.2024 välisenä aikana ja tutkimukseen osallistui 10 575, 15–65-vuotiasta suomalaista.