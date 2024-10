Heikintorin asemakaavoitus etenee Tapiolassa - suunnitelmien lähtökohtana arvostetun kauppiastavaratalon peruskorjaaminen ja asuntokehitys

Kaupunkisuunnittelussa tapahtuu Tapiolan alueella, kun Heikintorin asemakaavoitukselle laaditaan uusi suunnitelma. Uuden suunnitelman lähtökohtana on, että rakennustaiteellisesti arvostettu Heikintorin kauppiastavaratalo peruskorjataan sen arvokkaita ominaispiirteitä kunnioittaen ja säilyttäen.

Pysäköintitalo Heikintorin länsipuolella on uudessakin suunnitelmassa tarkoitus purkaa, ja sen tilalle suunnitellaan asuinkerrostalon rakentamista. Samalla Heikintorin ympäristöä on tarkoitus jäsennellä uudelleen viihtyvyyden parantamiseksi alueella.

-Olen iloinen, että Heikintorin kehittäminen saa jälleen vauhtia. Heikintori on tärkeä osa monen tapiolalaisen arkea ja sen kunnostamista ja elävöittämistä on toivottu pitkään. Olisi mahtavaa, että siitä tulisi jälleen kaupunkilaisten paikka, kaavan päävalmistelija, arkkitehti Aino Kuusimäki kertoo.

Uusia käyttötarkoitusvaihtoehtoja Heikintorille ja asuinrakennus pysäköintilaitoksen sijaan

Heikintorin viitesuunnitelman takana on kiinteistön omistaja Citycon Finland Oy. Uudessa viitesuunnitelmassa kauppiastavaratalolle on laadittu erilaisia käyttötarkoitusvaihtoehtoja. Heikintorin peruskorjaaminen ja kunnostaminen ovat lähtökohtana niissä kaikissa. Käyttötarkoitusmahdollisuuksina on tutkittu muun muassa terveys- ja hyvinvointipalveluja, toimistohotellia ja erilaisten toimitilojen, palveluiden ja liiketilojen yhdistelmää. Näiden kaikkien on todettu soveltuvan hyvin Heikintorin rakennusrunkoon. Uusi asuinkerrostalo on sijoitettu nykyisen pysäköintilaitoksen paikalle Kauppamiehentien ja Pohjantien kulmaan.

-Heikintorin kiinteistö ja sen ikoninen kauppiastavaratalo ansaitsevat uuden elämän. Uusissakin suunnitelmissa tavaratalorakennuksen läpi pääsee kulkemaan keskikäytävää pitkin. Rakennus säilyy näin jatkossakin avoimena kaikille, sanoo Kuusimäki.

Osallisuus- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ovat nähtävillä 7.10.–5.11.2024. Tällöin alustavia suunnitelmavaihtoehtoja pääsee tarkastelemaan ja kommentoimaan. Tapiolan alueen kaavoituksesta järjestetään myös alueellinen asukasilta 22.10., jolloin asemakaavasta pääsee keskustelemaan alueen suunnittelijoiden kanssa. 29.10.2024 järjestetään myös kaavakävely Heikintorin alueella kaikille suunnitelmasta kiinnostuneille.

Lisätietoja antaa:

Aino Kuusimäki, arkkitehti, asemakaavoitus, Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus, puh. 040 6365996, aino.kuusimaki@espoo.fi