Selvitys esittää lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin muutoksia saatavuuden lisäämiseksi

Lasten- ja nuorisopsykiatriassa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa on jo pitkään ollut merkittäviä hoitoon pääsyn ongelmia. Kaikki tukea tarjoavat ja hoitavat yksiköt ovat ylikuormittuneet, eikä apua ole pystytty tarjoamaan oikeaan aikaan. Se on heijastunut myös muiden palveluiden käyttöön. Ilmiö on osin kansallinen.

Tilannetta on jo aiemmin pyritty parantamaan perustamalla uusi nuorisopsykiatrian viikko-osasto ja kouluttamalla opiskeluhuoltoon IPC-menetelmää. Saatavuuden lisäämiseksi helmikuussa Pirkanmaalla aloitettiin kuitenkin uusi selvitystyö, jonka aikana erityisesti hyvinvointialueen omissa palveluissa todettiin merkittävää päällekkäisyyttä ja epäselvyyttä.

–Hoidon porrastuksessamme on selkiyttämisen tarvetta. Palveluissa on liikaa erilaisia ohjautumisen ja hakeutumisen käytäntöjä, ja jonojen vuoksi nuoret ovat voineet päätyä muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaaksi, kertoo selvitystyötä johtanut johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo.

Syksyn aikana valmistellaan muun muassa uusi hoidon porrastus ja uusi yhtenäinen konsultaatiomalli, jotta koko hyvinvointialueella on yhtenäiset ja yhdenvertaiset käytännöt. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyä ja varhaista tukea kehitetään yhteistyössä kuntien ja 3. sektorin toimijoiden kanssa.

–Tulemme lisäämään sisäistä yhteistyötä perustason ja erikoissairaanhoidon välillä monella eri tavalla. Myös terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välillä tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä, Rainesalo sanoo.

Myös henkilöstön työnohjaus- ja koulutusmahdollisuuksia parannetaan.

Valmisteilla myös organisaatiomuutoksia

Valmisteltavana on myös organisaatiomuutoksia ensi kevääksi. Erikoissairaanhoidossa lasten- ja nuorisopsykiatriaa on tavoitteena johtaa jatkossa yhtenä kokonaisuutena. Taysin erikoissairaanhoidossa hoidetaan jatkossa kaikki komplisoituneet keskivaikeat ja vaikeat mielenterveyshäiriöt. Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan lasten ja nuorten mielenterveys ja päihdepalveluissa keskitytään jatkossa hoitamaan komplisoitumattomia keskivaikeita häiriöitä yleislääkärijohtoisissa työryhmissä.

Lieviä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia tuetaan neuvoloissa, kasvatus- ja perheneuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Ne ovat osa lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjaa. Nuorten päihde- ja riippuvuuspalveluissa yhteistyö perheohjauksen, sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun avohuollon kanssa on välttämätöntä, ja hoitoa tarjotaan jatkossakin myös sote-asemilla.

Muita aluehallituksen käsittelyyn tulevia asioita

Aluehallituksen kokouksessa 7.10.2024 esityslistalla ovat myös:

Liikkuvien palveluiden pilotin väliarviointi ja lähiasemaverkon tarkennukset

Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaisten palvelujen VAPA2035-kehittämisohjelma

Vammaisten henkilöiden asumispalvelujen hankinta

Vuokrasopimuksia koskevat hallintosäännön muutosesitykset (14 ja 61 §)

Demokratiarakenteen kehittämisprojektin tulokset sekä sitä koskevat etukäteen valmistellut hallintosääntömuutokset

Aluevaalilautakunnan varajäsenen vaihtuminen

Aluevaltuuston 9.9.2024 päätösten täytäntöönpano



Katso koko esityslista liitteineen verkossa.



Yhteyshenkilöt:

Aluehallituksen asiat: hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja psykiatrian selvitys: vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo