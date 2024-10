Heidi Rytky aloitti 1.10. Vapriikin johtajana

Pirkanmaan kuvaköörin valokuvanäyttely Minun Ruoveteni avautuu Vinhan kirjakaupassa 21.9.2024 16.9.2024 13:03:15 EEST | Tiedote

Vinhan kirjakaupan pop up -tilassa on esillä Pirkanmaan kuvaköörin valokuvanäyttely Minun Ruoveteni 21.9. – 24.11.2024. Pirkanmaan kuvakööri eli PIKU on Vapriikin kuva-arkiston vapaaehtoisten valokuvaajien ryhmä, joka valokuvaa Pirkanmaata ja omaa kotiseutua. PIKUssa yhdistyy valokuvaus sekä kiinnostus omaan kotiseutuun ja kulttuuriperintöön. Toiminta käynnistyy vuosittain vaihtuvassa Pirkanmaan kunnassa, josta kutsumme vapaaehtoisia mukaan valokuvaamaan.