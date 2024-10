Olavinlinnassa, Hämeen linnassa ja Suomen merimuseossa syyslomaohjelmaa kaikenikäisille

Olavinlinnan kekri laajenee kaksipäiväiseksi – nelimetrinen olkipukki roihahtaa liekkeihin perjantaina

Syyslomalla 18.–19.10.2024 Olavinlinnassa ja linnan ympäristössä voi jälleen osallistua tunnelmalliseen kekrijuhlaan.

”Aiempina vuosina kekri on kerännyt yhden päivän aikana noin 400–600 kävijää. Tänä vuonna juhla on aiempaa laajempi ja mukana on uusia tapahtumapaikkoja ja kumppaneita. Mieluisaa ohjelmaa on varmasti kaikenikäisille”, Suomen kansallismuseon palvelukoordinaattori Anne Paulasuo kertoo.

Olavinlinnan piha-alueilla on tuttuun tapaan myynnissä satokauden herkkuja ja käsitöitä. Myyntialueille on vapaa pääsy. Kekrin aikana aikuiset pääsevät sisälle linnaan lastenlipun hinnalla eli 7 eurolla, alle 7-vuotiaiden sisäänpääsy on ilmainen. Pääsymaksu oikeuttaa osallistumaan myös suomeksi ja englanniksi pidettäville opastuille kierroksille.

Sisällä Olavinlinnassa on ohjelmaa kaikenikäisille. Perjantaina kuullaan kahteen otteeseen Pihlafolkin kalevalaisia lauluja ja tutustutaan kekrin ajan ruokiin. Lauantaina halukkaat voivat osallistua keppihevosturnajaisiin ja tuohisormustyöpajaan. Molempina päivinä linnan käytävillä voi nähdä hieman jännittäviäkin kekrihahmoja.

Ensimmäinen kekripäivä huipentuu perjantaina klo 18 nelimetrisen kekripukin sytyttämiseen. Parhaat katselupaikat löytyvät Riihisaaren edustalta.

Kekri syntyy yhteistyöllä

Suomen kansallismuseon tuottama tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Olavinlinnan ravintoloiden, Riihisaari – Savonlinnan museon ja Samiedun kanssa.

Riihisaaren museon näyttelyt ovat avoinna kekrin ajan. Sisäänpääsymaksu museoon on 6 euroa aikuisilta, alle 18-vuotiaat pääsevät sisään ilmaiseksi. Ravintola Linnantupa toimii tapahtuman ajan kahviona, satokausilounasta on tarjolla klo 12–15. Ensimmäistä kertaa kävijöillä on mahdollisuus kylpeä Lossirantaan avautuvassa kekrisaunassa. Lisäksi Riihisaaren puolella voi tutustua kolmannen sektorin Walkers-järjestön toimintaan.

Opastuksia, tarinakierroksia ja mysteeritapahtuma

Syyslomalla Olavinlinnassa lähdetään myös tarinakierroksille. Kierroksilla kuullaan kertomuksia linnan arjesta ja sattumuksista. Kierroksia on kolmesti päivässä 15.10., 17.10., 22.10. ja 24.10. klo 10, 11 ja 12 alkaen. Tarinakierrokset soveltuvat parhaiten 5–9-vuotiaille lapsille.

Syysloman jatkoksi lauantaina 26.10. klo 10 Olavinlinnassa käynnistyy koko perheen pelillinen mysteeritapahtuma Muuriin kätketyt salaisuudet. Pelissä pienten ryhmien tehtävänä on etsiä eri puolilla linnaa sijaitsevat vihjeet ja ratkaista arvoitus. Apua seikkailijat saavat linnan historiallisilta hahmoilta. Seikkailuun on ennakkoilmoittautuminen Olavinlinnan verkkosivujen kautta.

Olavinlinna on syyslomalla avoinna arkisin 10–16 ja viikonloppuisin klo 11–16. Opastuksia on päivittäin useita sekä suomeksi että englanniksi.

Hämeen linnan erikoisopastus avaa salaiset kolot ja kolkat

Hämeen linnan hurjimmat käytävät, yleisöltä normaalisti suljetut kolot ja kolkat avautuvat yleisölle opastetuilla kierroksilla 15.10. ja 17.10.2024. Kierroksilla kuljetaan normaalisti yleisöltä suljettuja reittejä, joten on tärkeää, että seikkailuille lähtijöillä on kunnon jalkineet ja varmat jalat. Kierroksille on ennakkoilmoittautuminen Hämeen linnan verkkosivujen kautta.

Hämeen linnan tämän vuoden näyttelyn Muistikuvia – Raija Jokisen tekstiilitaidetta viimeinen aukioloviikonloppu on 19.–20.10. Lauantaina 19.10. klo 13 näyttelyyn tutustutaan taiteilija Raija Jokisen johdolla. Sunnuntain 20.10. opastuksia vetävät linnan oppaat klo 10.30, 12.30 ja 14.30.

Hämeen linna on avoinna syyslomaviikolla 15.–20.10. tiistaista perjantaihin klo 10–16 ja lauantaina sekä sunnuntaina 11–16. Yleisöopastuksia on arkisin suomeksi klo 10, 11, 13, 14 ja 15 ja viikonloppuisin suomeksi klo 11, 12, 14 ja 15.

Suomen merimuseossa tutustutaan valaiden maailmaan

Osana Merikeskus Vellamon lapsille suunnattua syyslomaohjelmaa Suomen merimuseossa tutustutaan valaiden maailmaan ja tehdään taideteos. Keskiviikkona 23.10.2024 pidettäviä työpajoja on kaksi ja ne sopivat parhaiten 6–13-vuotiaille. Pajan vetää tiedekasvatusta tehnyt kuvataideopettaja Lauri Pitkänen. Liput varataan ennakkoon Suomen merimuseon verkkosivujen kautta, osallistumismaksu on 5 euroa.

Suomen merimuseo on avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 10–17 ja keskiviikkoisin klo 10–20, maanantaisin museo on suljettu.