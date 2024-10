Sivistyksen suunta -palkinnon 2024 saa Suonenjoen kaupungin kasvun ja oppimisen johtaja Anne Lahtivirta

Tänä vuonna tunnustus sivistyksen suunnan näyttämisestä kytkeytyy meneillään olevaan vaativaan toimintaympäristön muutokseen. Vaikka peruskoulujen määrä on laskenut jo useamman vuoden ajan, palveluverkko on edelleen hyvin monipuolinen ja kattava.

Tulevina vuosina väestönrakenteen muutokset ja erityisesti syntyvyyden raju lasku vaikuttavat kaikkien kuntien tapaan huolehtia koulutuspalveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta.

Kunnilla on mahdollisuuksia päättää perusopetuslain ja kuntalain sallimissa rajoissa, miten perusopetusta järjestetään.

– Anne Lahtivirralla on sivistyksen kentän työkokemusta kaikilta toiminnan tasoilta. Hän on toiminut ansiokkaasti Savon seudun hyväksi muun muassa Kuntaliiton Verkostoperuskoulu -hankkeen kautta. Palkinnon saajan kautta haluamme korostaa sitä valtavan tärkeää työtä, mitä kaikki Suomen 309 kuntaa – niin pienet kuin isotkin – tekevät päivittäin kasvun ja oppimisen hyväksi, sanoo Opsia ry:n puheenjohtaja Matti Hursti.

Pilotissa kehitettävät mallit mallinnettavissa muualle Suomeen

Opetuksen kehittämistyö vaatii intoa, innovatiivisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Asiaosaamisen ohella tarvitaan yhteistyötaitoja sekä sitoutumista ja uskoa yhdessä tekemiseen, muistuttaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

– Anne Lahtivirta on ollut vahvasti mukana näyttämässä suuntaa kuntien välisen yhteistyön kehittämiseen perusopetuksessa. Lahtivirralla on ollut keskeinen rooli uusien toimintatapojen ja opetuksen toteuttamismuotojen etsimisessä yhdessä lähialueen kuntien kanssa.

– Hän on myös aktiivisesti tuonut esiin alueensa haasteita, esitellyt kehittämistä ja mahdollisia ratkaisumalleja useissa eri tilaisuuksissa niin kansallisella tasolla kuin alueellisesti, myös mediassa, Hanna Tainio sanoo.

Anne Lahtivirta on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri. Hän on toiminut luokanopettajana, rehtorina ja sivistystoimenjohtajana. Vuoden 2023 alusta lukien hän on toiminut Kuntaliiton Verkostoperuskouluhankkeessa SavoGrow -pilottialueen yhteyshenkilönä ja ohjausryhmän jäsenenä edustamassa pilottialueita.

Pilottialueella on muun muassa kokeiltu ja kehitetty kolmea erilaista toimintamallia, joilla voidaan toteuttaa yli kuntarajojen tapahtuvaa, etäyhteydellä toimivaa monipaikkaista yhteisopettajuutta.

– Alueellisesti toimivassa perusopetuksessa voimme hyödyntää virtuaalisia oppimisympäristöjä monella eri tavalla. Kehittämistyön tuloksena saavutetaan ratkaisuvaihtoehtoja, jotka ovat mallinnettavissa myös muihin kuntiin eri puolilla Suomea, Anne Lahtivirta sanoo.

Hän sanoo ottavansa tunnustuksen vastaan kiitollisena koko pilottialueen puolesta.

– Kehittämistyö ei ole vielä valmis. Palkinto vahvistaa kuitenkin ymmärrystä siitä, että suunta on oikea. Eteenpäin johtaa vahva tahto, rohkeus ja keskinäinen innostus. Uskomme yhteistyön voimaan.

Kuntaliitto ja Opsia palkitsevat vuosittain kunta-alan toimijan, joka on vaikuttanut kuntien sivistystoimen edistämiseen ja kehittämiseen.

Sivistyksen Suunta- palkinnon on suunnitellut taiteilija Samuli Alonen. Palkinto on pronssiveistos, ”Kurkiauran kärkilintu”.

Lisätietoja:

Irmeli Myllymäki, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto: 046 921 4443

Anne Lahtivirta, kasvun ja oppimisen johtaja, Suonenjoen kaupunki : 044 480 6048