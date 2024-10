SDP:n Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen 14 päivän hoitotakuun säilyttämisestä

Länsi-Uudenmaan SDP:n valtuustoryhmä on tyytyväinen hyvinvointialueen neuvottelutulokseen 3.9.2024 15:06:05 EEST | Tiedote

Länsi-Uudenmaan SDP:n valtuustoryhmä on tyytyväinen hyvinvointialueen neuvottelutulokseen Enemmistö Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustoryhmistä on päässyt neuvottelutulokseen hallintosäännön uudistamisesta. Hyvinvointialueen hallintosäännössä määritellään toimielimet, johtamisjärjestelmä sekä tehtävien ja toimivallan jako eri toimielinten välillä. Uudistuksen tavoitteena oli vahvistaa päätöksentekojärjestelmän toimivuutta ja luoda luottamushenkilöiden työskentelylle hyvät edellytykset. - Nykyinen voimassa oleva hallintosääntö on laadittu vuonna 2022 ja oli tärkeää päivittää sitä nyt, kun käytännön kokemusta on kertynyt enemmän. Hallintosääntö voi asukkaille kuulostaa tylsältä, mutta on aivan keskeinen asiakirja, joka ohjaa koko hyvinvointialueen toimintaa, toteaa aluehallituksen varapuheenjohtaja Maria Guzenina. -SDP:n valtuustoryhmälle keskeistä oli yksilöjaoston säilyttäminen ja aikalisä asumispalveluiden uudelleen organisoinnissa. Yksilöasioiden jaoston jäsen määrää pienenne