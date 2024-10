Valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt tiivistävät yhteistyötään

Ensimmäinen konkreettinen askel yhteistyössä otettiin, kun Into päätti hankkia talousjohtamisen palvelunsa Nuorten Akatemialta. Samalla tavalla on järjestänyt taloushallintonsa jo aiemmin Rauhankasvatusinstituutti. Pelkästään rahasta ei kuitenkaan ole kyse. Alustavissa kartoituksissa mahdollisuuksia on nähty muun muassa yhteisessä hanketoiminnassa, viestinnässä, hankinnoissa, varainhankinnassa ja mahdollisissa yhteisissä toimitiloissa.

Mitään pakottavaa tarvetta yhteistyölle ei ole. Peli päätettiin avata nyt, kun tilanne on vielä suhteellisen rauhallinen ja järjestöt voivat itse vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. Henkilöstö osallistuu syksyn aikana yhteistyön suunnitteluun aktiivisesti.

Into on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan asiantuntijaorganisaatio, joka edustaa yli 260 työpajaa sekä 550 etsivää nuorisotyöntekijää Suomessa. Etsivässä nuorisotyössä ja työpajoilla työskentelee yli 2200 ammattilaista. Palveluihin osallistuu vuosittain 43 000 nuorta ja aikuista. Inton strategisena tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kehittäminen.

Nuorten Akatemia on nuorten osallisuuden kehittämisen asiantuntijaorganisaatio, joka tavoittaa vuodessa 100 000 nuorta ja 7000 nuorten parissa toimivaa aikuista. Nuorten Akatemia tukee nuorten ohjaajia järjestöissä, kunnissa ja seurakunnissa, opettajia koulussa ja oppilaitoksissa sekä osallisuuden asiantuntijoita valtiolla, kunnissa, hyvinvointialueille ja yrityksissä. Nuorten Akatemia tunnetaan toiminnallisista menetelmistä, fasilitoivasta työotteesta sekä innovatiivisista ratkaisuista.

Rauhankasvatusinstituutti ry (RKI) on vuonna 1981 perustettu puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton rauhankasvatuksen asiantuntijajärjestö. Työn lähtökohtana on tunnistaa kaikissa ihmisissä oleva rohkeus toimia oikeudenmukaisuuden puolesta. Keskeisiä teemoja ovat antirasismi, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä globaali vastuu.

Yhteistyöprosessista antavat lisätietoja:

Nuorten Akatemian toimitusjohtaja Heikki Vuojakoski p. 0400 413833

Rauhankasvatusinstituutin toiminnanjohtaja Riikka Jalonen p. 044 302 2042

Inton toiminnanjohtaja Timo Kontio p. 040 760 1778