Susi kaatoi koiraa lenkittäneen pyöräilijän Raahessa

Raahen Honganpalossa koettiin kauhunhetkiä maanantai-iltana 30. syyskuuta 2024, kun susi kaatoi pyörälenkillä olleen miehen kumoon tavoitellessaan hihnassa ollutta koiraa. Lenkkeilijä kaatui suoraan suden ja koiran väliin.



- Suden pää ilmestyi yhtäkkiä pimeästä puskasta pyöräni valokiilaan, kun peto hyökkäsi eteemme alle kahden metrin päästä oikealta puolelta metsää ja syöksyi koirani päälle. Reetu-koiran hihna oli pyöränsarvessani kiinni, ja samassa lensinkin jo maahan, Unto Kellola kertoo kohtaamisestaan soratiellä suden kanssa.

- Tunnistin heti hyökkääjän sudeksi, siitä ei ollut epäilystäkään. Se tuli ääneti kuin aave suoraan koiraan kiinni, kokenut metsästäjä kuvailee.



Vaikka koira olikin suden tähtäimessä, niin mies joutui itsekin avuttomaan tilaan maatessaan siinä pimeässä suurpedon ja koiransa välissä.

- Huusin ja noiduin siinä maassa ilmeisesti niin äänekkäästi, että susi pelästyi ja lähti takaisin tulosuuntaansa. Koira oli vetäytynyt tiheään puskaan piiloon toiselle puolelle tietä, Unto Kellola sanoo.

-Susi ei saanut onneksi kunnon otetta koirasta, mutta tämän kylkeen jäivät selvät suden kuolan jäljet. Minulle ei myöskään käynyt ihmeemmin, mitä nyt polvesta tuli vähän verta ja kyynärpää on hellänä, hän toteaa.



Hyökkäyksen jälkeen kohta 8-vuotias koira pelästyi omistajansa mukaan niin, ettei kotiin päästyään tullut kolmeen tuntiin pois pöydän alta.

- Puoliksi länsisiperianlaikaa oleva Reetu on hyväluontoinen mutta muutenkin arka koira, etten ole käyttänyt sitä metsällä. Susien takia en myöskään enää ole ottanut metsästyskoiria itselleni, vakuuttaa Kellola, jolle suden kohtaaminen oli jo viides tai kuudes.



Susihyökkäys tapahtui noin 300–400 metrin pituisella valottomalla soratiellä. Sen keskeltä menee purutie, jota myös lapset käyttävät kulkureittinään kouluun. Tapahtumapaikalta on vain 60–70 metriä lähimpiin taloihin.



- Hyökkäystä seuraavana päivänä havaittavissa olivat edelleen ihan selvät suden tassun ja kynnen jäljet, kun kävimme Raahen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajan kanssa paikan päällä, Kellola kertoo.



Alueella on aiemminkin nähty susia ja suden jälkiä.





Toimi näin suurpedon uhatessa

Mikäli suurpeto uhkaa sinua, poliisi ohjeistaa toimimaan näin:

”Jos havaitset suden, karhun tai muun suurpedon kotisi ympäristössä tai asutuksen lähellä tai jos peto uhkaa sinua suoraan, soita hätänumeroon 112. Hakeudu suojaan sisätiloihin. Seuraa mahdollisuuksien mukaan, mihin eläin lähtee liikkumaan.”

Lähde: https://poliisi.fi/suurpetoasiat