Kutsu: MaatalousKonemessut 17. - 19.10. ja aamukahvit 17.10.

MaatalousKonemessut on Suomen suurin maa- ja metsätalouskoneita, palveluita ja tuotteita esittelevä sisätapahtuma, johon osallistuu tänä vuonna ennätysmäiset yli 450 yritystä. Messuilla esitellään laajasti nurmi-, vilja- ja karjatalouden koneita ja laitteita. Esillä ovat myös eläinten ruokinta, karjatalouden tuotantopanokset ja rakentaminen, kasvinviljelyn tuotantopanokset ja viljakauppa, ulkoalueiden hoidon ja urakoinnin koneet ja laitteet sekä metsätalouden koneet, laitteet ja palvelut.

Tapahtuma järjestettiin edellisen kerran vuonna 2022 ja silloin lähes 17 000 alan ammattilaista vieraili tapahtumassa. Tapahtuma täyttää Helsingin Messukeskuksen alakerran neljä hallia.



Poimintoja ohjelmasta (ohjelmalavat hallissa 3 & innovaatiotorin ohjelma)

Päivittäin:

- kaksi pääpuheenvuoroa, joista toinen on viljelijän puheenvuoro ja toinen asiantuntijapuheenvuoro

- kävelykierroksia asiantuntijan kanssa to-pe kolme ja la kaksi. Ohjatun kävelykierroksen aikana vieraillaan eri teemojen mukaisesti vetäjän valitsemissa kohteissa. Kierroksen kesto on 30-45 minuuttia. Kävelykierrokset lähtevät Innovaatiotorilta hallista 1, 1d5. Kävelykierroksille on ennakkoilmoittautuminen: https://maatalouskone.messukeskus.com/kavelykierrokset/

-Kasvu-lavan puhujat ovat tavattavissa esiintymisen jälkeen jälkipuinnissa lavan viereisessä tilassa.



torstaina 17.10.

klo 9.00 Aamukahvit mediakeskuksessa: tapaa tiimiä.

klo 9.30 Agri-INNO-palkinnon (10 000 e) pichaukset (Kasvu-lava, halli 3)

klo 10.00 Agri-INNO-palkinnon jako ja vuoden 2022 voittajan EOD Europe/Timo Kantola haastattelu. Tuottajalle kiitos -stipendin jako. Kasvu-lava

klo 10.30 Avajaiset: maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ja ProAgrian toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko. Kasvu-lava

klo 11.15 Paneeli: Kenen ääni kuuluu ruokaketjussa ja missä taskussa on kuluttajan tahto ja kasvun mahdollisuudet? Paneelin vetäjänä päätoimittaja Jouni Kemppainen, Maaseudun Tulevaisuus. Paneeliin osallistuvat maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah MMM, puheenjohtaja Juha Marttila MTK, pääsihteeri Jari Luukkonen WWF Suomi, johtaja Antti Oksa S-ryhmä, toimitusjohtaja Kai Gyllström Atria Oyj ja toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko ProAgria Keskusten Liitto. Kasvu-lava

klo 11.30 Metsäalan ajankohtaiset markkinanäkymät, Metsälehti-lava

klo 12.00/15.30 Keynote Crister Stark: The Future of Farming is Fascinating. Stark on maailmanlaajuisesti tunnetun Väderstad AB:n innovaatiojohtaja, omistaja ja entinen toimitusjohtaja. Stark on alan visionääri, joka hahmottaa hyvin, miten maataloutta tehostetaan, mitä siihen tarvitaan ja mikä merkitys on omalla osaamisella. Paljon on vielä tehtävää ja saavutettavaa, kuvaa Stark mahdollisuuksia, Kasvu-lava (klo 12 englanniksi, klo 15.30 ruotsiksi)

klo 12.30 Paneeli: murroskohdasta kasvuun – miten hallitaan rakennemuutos, investoinnit ja konekannat? Kasvu-lava

klo 13.30 Keynote: Miten viljely onnistuu Ukrainassa keskellä sotaa?, Kasvu-lava

klo 14.00 Tuottajalle kiitos – stipendiaattien innovaatiot esittelyssä. Kasvu-lava

klo 14.00 Uudella teknologialle lisää kannattavuutta ruokaketjuun, Innovaatiotori

klo 14.45 Maatalouden ilmasto-oivallisuksia, Innovaatiotori



perjantaina 18.10.

klo 9.30 Onko maatilasi varautunut kyberuhkiin? Kasvu-lava

klo 10.00 Tulevaisuuden polttoaineet traktoreissa. Kasvu-lava

klo 11.00 Luontoarvot osa metsätalouden tuottoa tulevaisuudessa. Metsälehti-lava

klo 11.30 Keynote: Mikä on nurmirehun laadun arvo? tj Dave Davies, Silage Solutions (englanniksi)

klo 12.00 Paneeli: Tekoälyn käyttö peltokoneissa – mikä on tulevaisuus? Kemiallisen ja mekaanisen kasvinsuojelun yhdistäminen, dronet ja sateliittikartat. Kasvu-lava

klo 13.00 Paneeli: Uuden teknologian mahdollisuudet navetassa. Kasvu-lava

klo 13.00 Metsä ja EU-paneeli, Metsälehti-lava

klo 14.00 Keynote: Uuden teknologian mahdollisuudet kehittävällä kasvitilallani, viljelijä Elina Valkeinen. Kasvu-lava

klo 14.30 Vuoden maajussi – palkinnon jako. Kasvu-lava

klo 15.30 Ajankohtaista EU:sta, MEP Elsi Katainen. Kasvu-lava

lauantaina 19.10.

klo 11.00 Luonnon monimuotoisuus maatilan arjessa. Kasvu-lava

klo 12.00 Kolme energiaoivallusta maatiloille, Innovaatiotori

klo 12.30 Keynote: Yield monitoring from the harvester: a reliable tool for cost optimization and experiment validation, Alfiya Kayumova, Kasvu-lava

klo 12.30 Peltorobottien Suomen valloitus, Innovaatiotori

klo 14.00 Keynote: IT-alalta maatalousliiketoimintaa kasvattamaan, viljelijä Juha Savela. Kasvu-lava

klo 15.00 Viisi innovaatiota maatalouden kannattavuuteen ja kestävyyteen. Kasvu-lava

Kolmatta kertaa Helsingissä järjestettävät MaatalousKonemessut esittelee kaikki maa- ja metsätalouden koneuutuudet ja tuotantopanokset.

Tapahtuman järjestää Helsingin Messukeskus. Yhteistyökumppaneita ovat AGCO Suomi, Agritek, Hankkija, Konekesko, Lantmännen Agro, NHK-keskus ja Turun Konekeskus sekä ProAgria.



