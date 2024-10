Espoo selvittää lähijunaliikenteen varikon sijoittamista Näkinmetsään

Kalliovarikon sijoittaminen Näkinmetsään edellyttää asemakaavoituksen käynnistämistä alueella. Kaavoituksen käynnistäminen on sidoksissa joulukuussa 2023 tehtyyn kaupunginhallituksen päätöksen, jonka mukaan Espoon kaupunki selvittää yhteistyössä Kirkkonummen kunnan kanssa vaihtoehtoja varikon sijoittamiselle. Kaavoituksella selvitetään, voidaanko varikko sijoittaa alueelle. Varikon toteuttamisesta päätetään vasta myöhemmin selvitysten valmistuttua.

Maanalainen varikko mahdollistaa virkistysalueen säilyttämisen

Varikon sijainti linkittyy voimassa olevaan Uusimaa 2050 -maakuntakaavaan. Lähijunavarikon sijainti on maakuntakaavassa osoitettu Espoon ja Kirkkonummen rajalle.

Kauklahden ja Mikkelän välissä sijaitseva Näkinmetsä on osoitettu Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa virkistysalueeksi. Varikon sijoittuminen kallion sisään mahdollistaa metsäisen alueen ja ekologisen yhteyden säilymisen.

Kesällä 2024 nähtävillä olleessa Yleiskaava 2060:n luonnoksessa varikon rakentamiselle on esitetty selvitystarvemerkintä Näkinmetsän lisäksi myös Mankkiin. Voimassa olevassa yleiskaavassa Mankin alue on osoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön. Näkinmetsässä voimassa oleva yleiskaava tukee varikon toteuttamista alueelle.

Keskeinen sijainti tukee Näkinmetsän valintaa – myös Kirkkonummi tekee oman selvityksensä

Espoon kaupunki on eri vaihtoehtoja selvittäessään huomioinut varikon toiminalliset ja liikenteelliset tarpeet. Maanalainen kalliovarikko tarjoaa sekä sijaintinsa että toteutustapansa perusteella sekä selkeitä etuja että huomioitavia riskejä. Kallioon rakentaminen on kallista, mutta keskeinen sijainti on Näkinmetsän etu. Lisäksi kallion sisällä tehtävä varastointi ja huolto ovat säältä ja ilkivallalta suojassa.

Espoon kaupunki ja ulkopuoliset asiantuntijat ovat tehneet selvityksiä lähijunavarikon toteuttamistarpeesta ja vaihtoehtoisista sijainneista 2020-luvun aikana.

Selvitystyön myötä vaihtoehtojen määrä on karsiutunut ja syksyllä 2023 toteutuskelpoisimmiksi vaihtoehdoiksi arvioitiin Näkinmetsä ja Mankki Espoossa sekä Luoma ja Vuohimäki Kirkkonummella.

Kirkkonummen puolella olevia vaihtoehtoja arvioidaan tarkemmin Kirkkonummella käynnissä olevassa vaihtoehtoja vertailevassa selvitystyössä. Myös Kirkkonummen on tarkoitus aloittaa asemakaavoitus omalla alueellaan.