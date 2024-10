Leppävaaraan tulossa oma Diwali – Valon juhla

Diwali on hindulainen juhla, jota vietetään laajalti Intiassa, Nepalissa ja useissa maissa ympäri maailmaa loka-marraskuun välillä, hindulaisen kalenterin mukaisen vuodenvaihteen aikana. Diwali muistuttaa paljon joulua: kodit siivotaan ja koristellaan, kynttilöitä sytytetään, lahjoja annetaan, syödään hyvin ja vietetään aikaa läheisten kanssa.

-Diwali on minulle ja perheelleni vuoden tärkein juhla. Se merkitsee minulle paljon, sillä se symboloi hyvän voittoa pahasta ja valon voittoa pimeydestä. Minulle se on myös mahdollisuus pohtia kulunutta vuotta ja katsoa kohti uusia alkuja, kertoo Suomi-Intia-Seuran puheenjohtaja Shefali Arora.

Tämän vuoden juhla on monella tapaa erityinen: se on osa Suomi-Intia-Seuran 75-vuotisjuhlavuotta, koko päivän kestävä tapahtuma täynnä jännittävää ohjelmaa ja samalla mahdollisuus kokea Intian rikas kulttuuriperintö. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Espoon kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa.





Yli 110 maassa esiintynyt Dhoad Gypsies of Rajasthan saapuu Sellosaliin

Sellosalin lavalla nähdään Dhoad Gypsies of Rajasthan -ryhmän spektaakkeli sunnuntaina 27.10. klo 18.



Dhoad Gypsies of Rajasthan tunnetaan Länsi-Intian musiikkiperinteen kulttuurilähettiläänä. Palkittu perustajajäsen ja taiteellinen johtaja Rahis Bharti on levittänyt Rajasthanin musiikkikulttuuria maailmalle yli 18 vuoden ajan. Lavalla nähdään eläväinen kuvaus entisaikojen kuninkaallisen palatsin elämästä.

Konserttilippujen oheen on mahdollista ostaa ruokalippu, jolla saa lunastettua konsertin yhteydessä herkullisen take away -aterian täynnä intialaisia makuja (vegaaninen).



Lue lisää Dhoad Gypsies of Rajasthan -konsertista.



Parhaat lahjaideat Diwali-basaarista



Sellosalin lämpiön Diwali-basaarin ruokakojut tarjoavat intialaisia herkkuja eri puolilta Intiaa sunnuntaina 27.10. klo 12-17. Tarjolla on myös hennatatuointeja, käsitöitä ja paljon muuta – tarjonnasta voi tehdä upeita ostoksia Diwalia varten sekä vaikkapa hankkia lahjoja tulevaa joulua ajatellen. Sellosalin lyhtypajassa luodaan perinteisiä, kauniita intialaisia lyhtyjä. Lyhtypajoja on järjestetty myös eri puolilla Espoota pitkin syksyä jo ennen itse Diwali-päivän juhlaa.



Sellosalin vieressä sijaitsevan Sellon kirjaston lavalla nähdään päivän aikana tanssi- ja musiikkiesityksiä ja paljon muuta kulttuuriohjelmaa klo 13-16.30.



Soittoniekanaukiolla Sellosalin edustalla alkaa Maria Baric Companyn vaikuttava tuliesitys klo 17.

Koko kaupungin Diwali

Shefali innostaa kaikkia espoolaisia juhlistamaan Diwalia:



- Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan Diwalin juhlintaan. Syksyn pimeydessä on ihanaa kokea tämän perinteisen intialaisen juhlan ilo ja jännitys, joka on täynnä valoa ja värejä. Tämä on loistava tilaisuus oppia uutta intialaisesta kulttuurista, nauttia herkullisesta ruuasta ja osallistua elävään ja värikkääseen juhlaan.



Shefali kertoo Suomi-Intia-Seuran yhteistyön Sellosalin ja Espoon kaupungin kanssa olevan hieno kokemus. Espoon kulttuuritalojen ja -palveluiden kulttuuripalvelupäällikkö Leena Hoppania iloitsee myös yhteistyöstä:



- Diwali on valon juhla, joka symboloi toivon, ilon ja yhteisymmärryksen arvoja. On hienoa olla mukana toteuttamassa tapahtumaa, sillä Espoon osallistuminen siihen edistää kaupungin monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Mukana olemalla kunnioitetaan intialaista kulttuuria ja lisätään sen tuntemusta. Tämä vahvistaa viestiä Espoosta vetovoimaisena, monimuotoisena ja avoimena kaupunkina.

Diwali – Valon juhla -tapahtumaa vietetään Leppävaarassa Sellon ympäristössä sunnuntaina 27.10. klo 12–20.30. Ohjelma on pääosin maksutonta (poikkeuksena Dhoad Gypsies of Rajasthanin konsertti).



Lue lisää Espoon Diwalista osoitteessa: espoo.fi/diwali



Diwali – Festival of Lights