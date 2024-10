EMBARGO - Vuoden vanhusteko 2024 on Sirkus Magentan Kotisirkus

Sirkus Magenta on helsinkiläinen voittoa tavoittelematon sosiaalisen sirkuksen yhdistys, joka järjestää ikääntyville luovaa ja liikunnallista toimintakykyä tukevaa sosiaalisen sirkuksen toimintaa. Se tuottaa kulttuuritoimintaa saavutettavasti lähellä koteja ja kodeissa järjestämällä ryhmämuotoista sirkusohjausta, tapahtumia ja esityksiä sekä etänä kuntouttavaa sirkusjumppaa, striimauksia ja sirkusohjausta.



-Toimimme Magentan tammikuussa 2024 avatussa Itäkeskuksen sirkustilassa, Itä-Helsingin seniori- ja palvelukeskuksissa ja kumppanien tiloissa. Sirkus on osallistujille maksutonta. Kohderyhmänä ovat moninaiset itsenäisesti asuvat ikääntyvät Helsingissä ja etänä ympäri Suomen, Kotisirkus-hankkeen koordinaattori Lauri Liimatta kuvailee toimintaa.



Kotisirkus alkoi osana Taiteen edistämiskeskuksen IKO – Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -kokonaisuutta (2021–23). Kulttuurihyvinvoinnin hanke oli osa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimaa Kansallista ikäohjelmaa. Kotisirkus on myös osana Helsingin kaupungin Iäkkäiden ihmisten liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämisen hankekokonaisuutta (2021–). Tavoitteena on kotona asuvien iäkkäiden laadukas ja kokemusrikas elämä, jossa he ovat aktiivisia toimijoita.

Kotisirkus toiminnan myötä ikääntyvien henkinen ja fyysinen hyvinvointi ja osallisuus vahvistuvat ja yhteisöllisyys lisääntyy. Toimintakyvyiltään, taustoiltaan ja identiteeteiltään moninaiset ikääntyvät pääsevät osaksi ryhmämuotoista kulttuuritoimintaa. Ikääntyvät saavat näkyvyyttä yhdenvertaisina taiteen tekijöinä ja kokijoina.

-Hankkeesta on hyötyä ja iloa monella tasolla, Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen eläkejohtaja Outi Pekkarinen, perustelee valintaa. - Se mahdollistaa pääsyn ryhmämuotoiseen, sosiaaliseen kulttuuritoimintaan, joka edistää toimintakykyä luovuuden ja liikunnan kautta, Pekkarinen jatkaa.

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen hakevat vuosittain ehdokkaita Vuoden vanhusteko -palkinnon saajaksi. Palkinto myönnetään yhteisölle tai hankkeelle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimintamallin tai menetelmän, joka parantaa ikäihmisten hyvinvointia tai nostanut esille iäkkäiden ihmisten oman äänen ja kokemukset.

Palkinto myönnetään hakemusten perusteella ja palkittavan vanhusteon valitsee Ilmarisen ja Vanhustyön keskusliiton arviointiraati. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa.

Palkinto jaettiin nyt seitsemännentoista kerran. Sen avulla halutaan tukea vanhustyön menetelmien kehittämistä ja nostaa vanhustyön arvostusta sekä edesauttaa ikäihmisten hyvinvointia.

Vuoden vanhusteko palkittiin tänä vuonna Keravalla 6.10.

Vuoden vanhusteko -palkinto jaettiin valtakunnallisessa Vanhustenpäivän pääjuhlassa Keravalla. Vanhustyön keskusliiton käynnistämää Vanhustenpäivää vietettiin jo 71. kerran. Sitä seuraava viikko on ollut Vanhustenviikko vuodesta 1971 lähtien. Vanhustenviikon kampanjallaan Vanhustyön keskusliitto kannustaa kuntia, yhteisöjä, seurakuntia ja organisaatioita järjestämään tapahtumia ja toimintaa iäkkäille ihmisille ympäri Suomen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb jatkaa aiempien presidenttien viitoittamaan tietä ja toimii Vanhustenpäivän ja Vanhustenviikon suojelijana.



– Vanhustenviikon teemalla Hyvä arki, hyvä mieli - En bra dag, ett gott humör Vanhustyön keskusliitto haluaa nostaa esille iäkkäiden ihmisten hyvään arkeen ja mielen hyvinvointiin liittyviä asioita: turvallinen asuminen, sosiaaliset suhteet, ulkoilu, liikunta ja digitaidot, Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara kertoo.