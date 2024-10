Valtiokonttori on julkaissut Tutkihallintoa.fi-palvelussa näkymän, joka kuvaa ensimmäistä kertaa laajasti julkisen hallinnon rakennetta ja siihen liittyviä organisaatioita. Näkymä paljastaa, että Suomen julkinen hallinto koostuu yli 4 000 organisaatiosta, joista noin

85 % on paikallishallinnon organisaatioita,

10 % valtionhallinnon organisaatioita ja

5 % sosiaaliturvarahastoja.

Paikallishallinnon organisaatioista noin 95 % kuuluu kunnallishallintoon ja 5 % hyvinvointialueiden hallintoon. Kunnallishallinnossa suurin yksittäinen organisaatioryhmä on kuntien tytäryhteisöt, joiden lukumäärä kattaa lähes puolet kaikista julkisen hallinnon organisaatioista.

Tutkihallintoa.fi-sivustolta löytyvä organisaatiopuu auttaa hahmottamaan julkisen hallinnon rakennetta (ks. esimerkkikuva liitteenä).

Tietojen lähteet ja rajaukset

Näkymän tiedot on koottu useista lähteistä. Pohjana on käytetty organisaatioita, joilla on yritystunnus (y-tunnus) ja jotka on luokiteltu julkisyhteisöiksi. Tilastokeskuksen luokituksessa julkisyhteisöjä ovat valtionhallinnon ja paikallishallinnon organisaatiot sekä sosiaaliturvarahastot.

Nämä tiedot on saatu Patentti- ja rekisterihallituksen, Verohallinnon ja Tilastokeskuksen järjestelmistä. Valtiokonttori on lisäksi tarkentanut tietoja hallussaan olevilla valtiota ja paikallishallintoa koskevilla tiedoilla.

Suomen julkisen hallinnon organisaatioiden lukumäärä elää tietojen tarkentuessa ja siihen voi vielä sisältyä joitakin luokituksiin liittyviä päällekkäisyyksiä. Valtiokonttori päivittää julkisen hallinnon organisaatiotiedot jatkossa vähintään vuosittain.

Toivomme näkymän edistävän yhteisesti jaettua ymmärrystä Suomen julkisesta hallinnosta niin kansalaisten, virkakunnan, poliittisen päätöksenteon kuin hallinnon tutkimuksenkin parissa.