NEUfrau Oy:lle Hyvää Suomesta -merkki ensimmäisenä kotimaisena koiranruokien valmistajana

Merkki kertoo sitoutumisestamme laatuun

“Olemme otettuja ja ylpeitä tästä upeasta tunnustuksesta, joka vahvistaa että valitsemamme polku laadukkaiden kotimaisten tuotteiden valmistajana on oikea. On hienoa, että Ruokatieto on kiinnittänyt huomiota eläinten ruoan alkuperään, ja auttaa tästä hetkestä eteenpäin kuluttajia tunnistamaan raaka-aineiltaan kotimaiset koiranruokatuotteet.” kertoo NEUfrau Oy:n toimitusjohtaja Tytti Takanen.

NEUfrau Oy on valmistanut kotimaista koiranruokaa jo vuosikymmenten ajan. Valmistus on alkanut aikanaan ja säilynyt tähän päivään Reikon tilalla Porissa. Kantavana ajatuksena on valmistaa laadukasta koiranruokaa, jonka myötä koirilla ja heidän omistajillaan on hyvä olla. NEUfrau Oy:n valikoiman kaikki yli 20 koiranruokatuotetta täyttävät Hyvää Suomesta -merkin kriteerit.

Hyvää Suomesta -merkin saadakseen tuotteen täytyy täyttää tarkat kriteerit

Liha, kala, muna ja maito sellaisenaan ja osana muita elintarvikkeita on aina 100 % suomalaista.

Jos pakkauksessa on vain yhdenlaista raaka-ainetta, on sen oltava 100 % suomalaista.

Monen raaka-aineen tuotteessa raaka-aineesta 75 – 100 % on suomalaista.

Lopputuotteen valmistus ja pakkaaminen Suomessa.

Nämä kriteerit takaavat kuluttajille varmuuden kotimaisesta alkuperästä ja niitä valvotaan ulkopuolisten ammattilaisten toimesta. Taloustutkimuksen brändien arvostus 2024 -tutkimuksessa Hyvää Suomesta -merkki oli suomalaisten 3. eniten arvostama brändi.

Kotimainen alkuperä on tärkeä myös eläintenruoassa

Ruokatieto Yhdistyksen toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi kuvailee merkittävää hetkeä seuraavasti: