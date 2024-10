Sofia Virta tylyttää hallitusta vientivetoisesta palkkamallista: "Pääministeri on vieraantunut naisvaltaisten alojen todellisuudesta"

Virran mukaan hallituksen esittämä malli on yksinkertaisesti epäreilu, sillä se asettaa eri alat keskenään eriarvoiseen asemaan. Vientivetoisen palkkamallin suurimpia uhreja ovat naisvaltaisilla työskentelevät ammattilaiset, kuten opettajat, hoitajat, varhaiskasvatuksen ammattilaiset, lastensuojeluhenkilöstö, sosiaalityöntekijät ja monet muut korvaamatonta työtä tekevät ammattilaiset.

– Tämän valossa on ironista, että vielä syyskuussa Ylen pääministerin kyselytunnilla Petteri Orpo totesi, ettei hallitus halua hillitä hoitajien ja opettajien palkankorotuksia, sillä sitä tämä malli nimenomaan tekee. Hallitus unohtaa nyt heidät, jotka esimerkiksi hoitavat lapsiamme päiväkodeissa, vanhempiamme kotihoidossa tai sairasta läheistämme sairaalassa, Virta toteaa.

– Haluaisin ajatella, että pääministeri tietää, millaisen esityksen hänen hallituksensa on tuomassa ja millaisia vaikutuksia sillä on etenkin naisvaltaisille aloille. Haluaisin luottaa pääministerin arviointikykyyn, mutta tällaiset toistuvat ristiriidat puheiden ja tekojen välillä tekevät siitä hyvin vaikeaa, Virta jatkaa.

Virran mukaan naisvaltaisten matalapalkka-alojen palkkakehityksen suunta tulisi olla juuri päinvastainen kuin mitä hallitus nyt ajaa.

– Me Vihreät haluamme edistää politiikkaa, jossa suunta on se, että kasvatus- ja opetusalalla sekä sote-sektorilla työntekijöillä on palkkakehitysmahdollisuuksia nykyistä enemmän – ei vähemmän, niin kuin hallitus nyt tekee, Virta linjaa.

Itsekin aikanaan muun muassa lastensuojelun parissa sekä opettajana työskennellyt Virta kertoo olevansa huolissaan siitä, miten hallituksen uudistus vaikuttaa tulevaisuudessa naisvaltaisten matalapalkkaisten alojen veto- ja pitovoimaan tilanteessa, jossa niiden houkuttelevuus on alhaalla jo ennestään.

– Miten hallitus aikoo turvata sen, että esimerkiksi lastensuojeluun ja sosiaalityöhön riittää tulevaisuudessa päteviä ammattilaisia? Miten pidämme huolta hoitajista, kouluhenkilöstöstä ja varhaiskasvattajista tilanteessa, jossa heistä revitään irti kaikki mahdollinen ja enemmänkin, mutta samalla hallitus tuomitsee heidät ikuiseen palkkakuoppaan? Virta kysyy.

– On se kumma, että juhlapuheissa kyllä kiitellään heitä, jotka ammattitaidolla kasvattavat lapsia, opettavat oppilaita, hoitavat sairaita sairaaloissa tai ikäihmisiä kotihoidossa, mutta kun tulee päätöksenteon hetki, niin ollaankin valmiita ottamaan juuri heiltä. Tämä yhteiskunta ei pyörisi ilman näitä korvaamattomia, aliarvostettuja aloja ja sen vuoksi on käsittämätöntä, että hallitus jättää heidän jälleen jälkeen palkkakehityksessä. Jos hallitusta ei kiinnosta näiden alojen ammattilaiset, luulisi heitä sentään kiinnostavan se, että tässä maassa riittää ammattilaisia huolehtimaan heidän omista läheisistään, Virta lisää.

Virran mukaan Vihreät tiedostaa edelleen, että työmarkkinoita pitää uudistaa, eikä puolue tyrmää kaikkia hallituksen työmarkkinauudistuksia. Virta kertoo kuitenkin olevansa eri mieltä niistä keinoista, joiden avulla hallitus pääministeri Orpon johdolla yrittää tavoittelemansa uudistukset saavuttaa.

– Kaikki uudistaminen on aina tehtävä reilusti. Ei niin, että ensin leikataan, ja sitten työmarkkinapolitiikalla kuritetaan niitä samoja ihmisiä, joilta on viety jo kohtuuttomasti. Nyt kaikkien hallituksen toimien valossa näyttää siltä, etteivät he ole lainkaan kiinnostuneita matalapalkkaisilla aloilla työskentelevistä naisista. Hallitus ja pääministeri ovat vieraantuneita naisvaltaisten alojen todellisuudesta. He eivät ehkä tiedä, mikä se todellisuus on. Minä tiedän, Virta tiivistää.