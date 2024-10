Tuulia Hakola-Uusitalo nimitetty Ruotsin talouspolitiikan arviointineuvostoon

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) vt. ylijohtaja ja tutkimusjohtaja Tuulia Hakola-Uusitalo on nimitetty Ruotsin talouspolitiikan arviointineuvoston jäseneksi aikavälille 5.9.2024–30.6.2027.

Ruotsin talouspolitiikan arviointineuvoston (Finanspolitiska rådet) tehtävänä on arvioida riippumattomasti hallituksen talouspolitiikkaa sekä sen onnistumista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Neuvoston tehtäviin kuuluu myös selvittää, vastaako talouspolitiikka pitkän aikavälin kestävän kasvun ja korkean työllisyysasteen vaatimuksia.

“Arvostan suuresti nimitystä Finanspolitiska rådetiin. Kyseessä on perinteikäs instituutio, joka on toiminut esimerkkinä muille EU-maille talouspolitiikan arviointineuvostojen perustamiseen. Finanspolitiska rådet on ollut esimerkkinä myös Suomessa toimivalle Talouspolitiikan arviointineuvostolle, jossa riippumattomat taloustieteilijät arvoivat istuvan hallituksen talouspolitiikkaa”, kommentoi Tuulia Hakola-Uusitalo.

Ruotsin talouspolitiikan arviointineuvosto koostuu kuudesta jäsenestä. Neuvoston puheenjohtajana toimii taloustieteen tohtori Lars Heikensten, joka on toiminut myös muun muassa Nobel-säätiön toimitusjohtajana vuosina 2011–2020. Tuulia Hakola-Uusitalo on Ruotsin talouspolitiikan arviointineuvoston ainoa ei-ruotsalainen jäsen.