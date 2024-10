Kutsu medialle: Kuka pilaa sote-alan maineen? Sote-ala mediassa -analyysin julkistus

Rinnekotien kasvu jatkuu vahvana 17.9.2024 09:51:58 EEST | Tiedote

Rinnekotien osaamiselle erityisryhmien palveluntuottajana ja hyvinvointialueiden kumppanina on kysyntää. Rinnekodit on avannut vuoden 2024 alkupuoliskolla jo yhdeksän uutta yksikköä. Tällä hetkellä palveluja tuotetaan yli 130 yksikössä Helsingistä Rovaniemelle, mutta kasvua on näkyvissä edelleen. Uusia avauksia on tulossa esimerkiksi Ouluun, Kaarinaan, Porvooseen, Tampereelle, Helsinkiin, Espooseen ja Kuopioon. Vuoteen 2027 mennessä kasvua odotetaan noin 30 yksikön verran. Rinnekodit on yhteiskunnallinen yritys, jonka omistaa Diakonissalaitos.