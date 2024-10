Lundian syksyn uutuus: Knot-peili yhdistää kauneuden ja toiminnallisuuden

Suomalaisesta männystä valmistettu Knot-peili on Lundian syksyn uutuus. Kotimaista kestävää muotoilua tarjoava Lundia on innoissaan yhteistyöstä lahjakkaan suomalaisen suunnittelijan Reeta Laineen kanssa, joka tuo uutta näkökulmaa perinteisiin materiaaleihin.

Lundia edustaa kotimaista muotoilua ja materiaalia



Reeta Laineen suunnittelema Knot-peili on ainutlaatuinen yhdistelmä luonnon kauneutta ja huipputason muotoilua. Knot on löytänyt inspiraation puun rungossa olevista oksakohdista. Oksakohdan (engl. knot) muoto kovertuu puun pinnassa peilipintaa kohden, yhdistäen orgaanisen muodon ryhdikkääseen kehykseen. Kaiverrettu muoto on kuin onkalo, johon kurkistaa. Männyn vahvat syyskuviot tekevät jokaisesta peilistä oman taideteoksensa. Peili on samaan aikaan sekä käytännöllinen esine että omaleimainen taulu.

Miten Knot-peili syntyi?

Ajatus peilistä lähti vastakohdasta perinteiselle peilille. “Tavallisesti peililasille tehdään kehys ja aloitin pohtimalla, miltä näyttäisi peili, jossa kehys olisi pääosassa.” Suunnittelija Reeta Laine kertoo. Reetaa kiinnosti erityisesti orgaanisen muodon yhdistäminen ryhdikkääseen kehykseen. Tämä oli mahdollista, kun suorakulmaiseen puuaihioon kaiverrettiin orgaaninen muoto.

Suunnittelija Reeta Laine

Peilin suunnittelija Reeta Laine pyrkii toimivuuden ja estetiikan tasapainoon. Muotoilijan

vahvasti visuaalisissa, mutta harkitusti käytännöllisissä, tuotteissa ytimenä on usein niiden

tärkeys omistajilleen. Reeta uskoo, että tällöin tuotteen elinkaari on pidempi, sillä omistaja

pitää siitä silloin aidosti parempaa huolta.

Peilin kolme upeaa sävyä tarjoavat vaihtoehtoja jokaiseen sisustukseen, ja syksyllä mallisto tulee laajenemaan vielä pienemmällä pöytämallilla.

Lundia on suomalainen perheyritys, joka uskoo aitoihin asioihin. Kuten aitoon puuhun, aitoihin ihmisiin ja elämää aidosti parantavaan muotoiluun. Tuotteemme on suunniteltu ja tehty palvelemaan ihmistä läpi elämän, tilasta ja elämäntilanteesta toiseen.