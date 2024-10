SDP:n Perholehto: Taksiala ansaitsee vaikuttavia tekoja

– Toivon todella, että ministeriö käyttää lisäajan tehokkaasti huolelliseen valmisteluun ja eduskuntaan tuodaan esitys, joka on vaikutuksiltaan perusteellisesti arvioitu. Vuoden 2018 taksiuudistuksesta lähtien ala on paininut mainehaittojen kanssa, samalla asiakkaat ovat kadonneet ja työvoiman saatavuus on laskenut. Näennäiset toimet ilman tuloksia lisäävät vain kustannuksia ja nakertavat alan tulevaisuutta entisestään, toteaa liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, kansanedustaja Pinja Perholehto (sd).

Helsingin Sanomat tänään ja aiemmin MTV uutisoi taksinkuljettajien seksuaalirikosepäilyjen kasvaneen, vaikka jo alkuperäinen vuoden 2018 taksiuudistus estää mm. väkivalta- ja seksuaalirikoksesta tuomitun saamasta taksinkuljettajanlupaa. Lakia päivitettiin seksuaalirikosten kokonaisuudistuksen yhteydessä.

– Jokainen tapaus on liikaa ja vaikuttaa kansalaisten kuvaan koko alasta. Toivon, että liikenne- ja viestintäministeriö yhteistyössä poliisin kanssa tutkii tapaukset ja etsii vaikuttavat keinot näiden estämiseen. Pelkkä ponteva reagoiminen hätäisesti kasatuilla esityksillä ei nyt riitä, sanoo Perholehto.

Rinteen–Marinin hallitus lähti jo korjaamaan lainsäädäntöä harmaan talouden torjumiseksi ja valvonnan mahdollistamiseksi. Y-tunnus tuli pakolliseksi. Samoin taksamittari, kun hinta perustuu ajan tai matkan mittaamiseen. Taksivalaisin palasi pakolliseksi, ellei erikseen sovittu etukäteen asiakkaan kanssa. Yrittäjä- ja kuljettajakoulutus palautettiin pakolliseksi, hintojen ja lupien esittämistä asiakkaalle selkeytettiin. Kuljettajakoetta vaikeutettiin arvioimaan paremmin vaatimusten sisäistämistä ja kykyä palvella. Y-tunnus-vaatimus johti 2 000 taksiluvan peruuttamiseen.

Vuoden 2019 taksiuudistus jakoi alan markkinat, kuten lakiuudistuksen kriitikot ennustivatkin. Suurissa kaupungeissa puhutaan villeistä takseista ja taksinkuljettajien rikoksista, samalla pienemmissä kaupungeissa ja maaseudulla tuskaillaan taksien saatavuuden kanssa jopa päiväaikaan. Suuri merkitys on julkisesti ostettujen kyytien kilpailutuksella, joita säännellään mm. sosiaali- ja terveysministeriön lainsäädännössä. Nämä muodostavat helposti puolet yritysten liikevaihdosta pienemmillä paikkakunnilla ja vaikuttavat suoraan saatavuuteen.

– Julkinen keskustelu takseista vaikuttaa totta kai taksipalveluiden käyttöön. Asema-aukion taksit syövät luottamusta myös pikkukaupungin vuosikymmenet alalla toimineeseen yrittäjään. En tiedä, moneenko alan kunnianpalautukseen pienillä taksiyrittäjillä on enää varaa, päättää Pinja Perholehto.