Rosebud Sivullisen ohjelmaa viikolla 41

Ma 7.10. klo 18

Kirsi ja Harry Lehto: Avaruuden elämää

Kirsi ja Harry Lehto keskustelevat tiedetoimittaja Markus Hotakaisen kanssa avaruuden elämästä ja sen mahdollisista tyyssijoista.

Enrico Fermi kysyi aikoinaan ”Missä kaikki ovat?” Ketään ei ole löytynyt – ainakaan vielä – mutta muita tähtiä kiertäviä eksoplaneettoja tunnetaan jo tuhansittain. Pieni osa niistä on elinkelpoisia, mutta merkitseekö se välttämättä elollisuutta? Ja mitä elämä ylipäätään on; tunnistaisimmeko hyvin eksoottisen elämänmuodon?

irsi Lehto on molekulaarisen kasvibiologian dosentti ja Harry Lehto tähtitieteen professori Turun yliopistossa. He ovat Suomen johtavia astrobiologian tutkijoita. Lehdot ovat julkaisseet useita kirjoja mahdollisesta elämästä avaruudesta.

Ti 8.10. klo 17

Heikki Aittokoski: Kunnon kansalainen (Gummerus)

On olemassa kahdenlaisia ihmisiä: kunnon kansalaisia ja juttelijoita. Jakolinja näkyy selvimmin yleisissä saunoissa. Sen tietää Varjeluspoliisin vahtimestari, joka käy Jukolan uimahallin saunassa olemassa hiljaa.

Ajateltavaa hänellä kuitenkin on. Teini-ikäisen tyttären kieli on outoa, ja ex-vaimon kanssa tuli sanaton ero. Sairasta isovelua puhe ei tavoita. Lisäksi on naapurin ihana Marli, jolle tekisi mieli puhua, mutta mistä.

Ti 8.10. klo 18

JULKISTAMISTILAISUUS: Marja Saarenheimo: Kuka minä olen (Vastapaino)

”Tässä kirjassa Marja Saarenheimo tutkii minuuden ja muistin suhdetta ja kysyy, mikä minuudessa on menneisyyttä ja mikä tulevaisuutta, mikä totta ja mikä kuvitelmaa, mikä sisäistä ja mikä ulkoista, mikä ainutkertaista ja mikä kollektiivista:



’Tutkin äskettäin kirjakaupassa kotimaisen kaunokirjallisuuden uutuuspöytää ja lueskelin romaanien takakansitekstejä. Törmäsin yhä uudestaan muistoihin; kadonneisiin, viiltäviin, hajalle repiviin muistoihin, mutta myös sellaisiin, jotka viitoittivat tietä päähenkilön sisimpään tai jopa siirtyivät sukupolvelta toiselle.’”

Psykologi ja psykoterapeutti Marja Saarenheimo tarkastelee kirjoissaan muun muassa vanhenemista ja muistamista.

Ke 9.10. klo 17

Tiina Raevaara: Ikuisen elämän lyhyt historia (LIKE)

”Pitkän iän salaisuus - miksi haluamme löytää sen? Palkitun tieteenpopularisoijan tarinallinen tietokirja hyvinvoinnin trendiaiheesta.

Tiede kehittyy nopeaa tahtia, ja ihmiset elävät yhä pidempään. Millaisin keinoin ihmiskunta on ajan saatossa taistellut vanhenemista ja kuolemaa vastaan ja mitä keinoja käytössämme on tulevaisuudessa?”

Ke 9.10. klo 18

JULKISTAMISTILAISUUS: Raimo Väyrynen: Suomi ja ydinaseet (Rosebud)

"Suomen paikka asevoimien kartoilla on uusi: Naton jäsenenä Suomi ei enää ole ydinasevarustelun ulkopuolella. Siksikin tämä kirja on mitä ajankohtaisin tietoteos."

To 10.10. klo 17.30

Lurra Edition 25 vuotta hienoa kirjallisuutta

Pe 11.10. klo 16

Seppo Sivonen ja Jouko Aaltonen: Nobelien öljydynastia ja suomalaiset (Into)



Kirjan kirjoittajat Seppo Sivonen ja Jouko Aaltonen kertovat suomalaisten tuntemattomaksi jääneestä roolista idän suuressa öljybisneksessä.

Lukuisa joukko suomalaisia insinöörejä ja muita asiantuntijoita kuului Nobelien dynastian ytimeen niin Pietarissa kuin Bakussakin ennen Venäjän vallankumousta. Uutuuskirja kertoo samalla toisen teollisen vallankumouksen, öljy- ja aseteollisuuden suuresta kuvasta. Öljyn lisäksi Nobelit kehittivät koneita, räjähdysaineita ja aseita.

Kertomus Nobelien öljyimperiumista ja sen suomalaisista on samanaikaisesti kertomus kansainvälisten pääomien keskittymisestä, voiton tavoittelusta, sen aiheuttamista kansallisista ja sosiaalisista ongelmista ja lopulta Nobelien öljydynastian kaatumisesta ja suomalaisten paosta vallankumouksen jaloissa.

Haastattelijana Maria Rossi.

Pe 11.10. klo 17

Jaana Kouri: Tulitanssi – Askeleita samaanin polulla (SKS)

Mikä samanismissa kiinnostaa 2020-luvun länsimaista ihmistä?

Turun yliopistossa työskentelevä uskontotieteilijä Jaana Kouri on tutkinut uransa aikana uussamanismia ja ihmisten suhdetta ympäristöönsä. Aihe koskettaa häntä läheltä, sillä hän myös itse harjoittaa samaaniutta. Uudessa Tulitanssi – askeleita samaanin polulla -kirjassaan hän avaa ainutlaatuisen näkymän uussamanismiin sekä kokijan että tutkijan silmin. Mikä ihmiskunnan historian vanhimmassa animistisessa uskomusmaailmassa vetoaa nykyihmiseen?

Jaana Kouria haastattelee uskontoantropologi Maija Butters.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5 (Kaisa-talo), Helsinki. Esteetön sisäänkäynti katutasosta. Tapahtumat myös striimataan Sivullisen YouTube-kanavalle https://www.youtube.com/@Sivullinen_Lava