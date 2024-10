Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston kokouksesta 3.10.2024

Nuorisopalveluiden toiminnan toteutumisen luvut ajalla 1.5.-31.8.2024

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaosto keskusteli ja merkitsi tiedoksi nuorisopalveluiden toiminnan toteutumisen luvut ja esittelyn ajalta 1.5.-31.8.2024.

Nuorisopalveluissa toiminnan toteutumista seurataan kuukausitasolla palvelutuote-lukujen kautta Alueellisen nuorisotyön ja Ohjaamotalon osalta. Palvelutuotteiden suorite on nuorten kohtaamiskerrat. Kohtaamiskertoihin sisältyy sekä kasvokkain että verkossa tapahtuneet kohtaamiskerrat.

Alueellinen nuorisotyö

Alueellisessa nuorisotyössä toteutetaan toimintaa Espoon keskuksen, Espoonlahden, Leppävaaran, Matinkylä-Olari-Tapiolan ja Pohjois-Espoon alueilla. Verkkonuorisotila Discordin ja Kulttuurisen nuorisotyön nuorten kohtaamiskertojen määrät vyörytetään alueiden kohtaamiskertojen määrään. Liikkuvan nuorisotyön ja mopotoiminnan luvut sisältyvät Pohjois-Espoon alueen toimintaan.

Toukokuun nuorten kohtaamiskerroissa oli merkittävää kasvua vuoden takaiseen verrattuna. Erityisen vilkasta toiminta oli Espoon keskuksen ja Leppävaaran alueilla. Lisäksi järjestimme Windows95-Man konsertin, jossa kohtaamiskertoja oli 2200. Toukokuun lukua nostaa myös koulunuorisotyöhankkeen kohtaamiskerrat, joiden kirjaaminen tähän raporttiin aloitettiin vasta tänä vuonna. Kouluissa kohtaamiskertoja oli 1500.

Kesäkuussa toimintaa toteutettiin leireillä ja kursseilla, skeittikontilla ja muutamilla kesänuorisotiloilla. Leireillä ja kursseilla oli kohtaamiskertoja yhteensä 5615. Tässä on kasvua 14 % vuoden takaiseen nähden. Heinäkuussa toiminta on pääosin tauolla henkilöstön ja nuorten lomaillessa. Läpi kesän avoinna ollut Nuorisotila Pointti on silti tavoittanut nuoria tavalliseen tapaan myös kesäkuukausina.

Liikkuvan nuorisotyön kohtaamiskerroissa kasvua oli 72,2 %. Kansainvälinen nuorisovaihto toteutettiin kesä-heinäkuussa, ja kohtaamiskertoja oli 552. Nuorisovaltuuston toiminnassa käytiin 98 kohtaamiskerran verran. Elokuun toiminta aloitettiin perinteisin 7- luokkalaisten ryhmäytyksin, ja Leppävaaran maauimalabileet tavoitti 350 nuorta.

Ohjaamotalo

Ohjaamotalon nuorten kohtaamiskertojen palvelutuotelukuun sisältyy nuorisotyö raiteilla-tiimin, Starttipisteen, etsivän nuorisotyön, Vamoksen intensiivisen ryhmävalmennuksen, Omnian työpajojen ja oppivelvollisuuden tukemisen kohtaamiskerrat.

Nuorten kohtaamiskertojen määrä ylittyi tarkastelujaksolla vuoden takaiseen nähden. Kesän toiminta oli vilkasta ja Starttipiste oli avoinna koko kesän. Etsivässä ja jalkautuvassa etsivässä nuorisotyössä kohtaamiskertojen määrässä oli kasvua 59 %. Starttipiste saavutti edellisen vuoden kohtaamiskerrat, vähenemää sen sijaan oli Vamoksessa 15,5 % ja Omnian työpajoilla 9 %.

Tuloskorttitavoite

Nuorisopalveluiden tuloskorttitavoitetta tarkastellaan ajanjaksolla 1.1.-31.7.2024. Tällä ajanjaksolla kaikki kohtaamiskerrat ovat yhteensä 106 051, mikä on 22,5 % vuoden takaista enemmän. Tavoitteemme saavuttaa vähintään edellisen vuoden taso kohtaamiskertojen määrässä on tällä tarkastelujaksolla ylittynyt.

Nuorisopalveluiden kesätoiminnat 2024

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasianjaosto keskusteli ja merkitsi tiedoksi nuorisopalveluiden kesätoiminnan esittelyn ja tilannekatsauksen.

Nuorisopalvelut järjestivät 3.6.–2.8.2024 välisenä aikana kesätoimintoina 41 päiväleiriä, 9 kurssia sekä 11 erilaista popup-toimintaa. 9–17-vuotiaille maksullisia leiri- ja kurssipaikkoja tarjottiin 804, joista täyttyi 725. Nuorten kohtaamiskertoja kesän 2024 koulun loma-ajalla oli yhteensä 14 616.

Kesätoiminnoissa pääpaino päiväleireillä oli alakouluikäisissä ja ne keskittyivät kesäkuun viikkoihin. Päiväleireillä oli monipuolisesti teemoja; digitaalista pelaamista, luontoelämyksiä, kädentaitoja, liikuntaa ja kokkausta. Yläkouluikäisille suunnatuissa päiväleireissä oli teemana muun muassa koodausta, kokkailua, Pokemon Go -pelaamista. Myös yksi tytöille suunnattu leiri oli ohjelmassa. Kesäkurssien tarjontaan sisältyi kädentaitoja ja musiikkia.

Nuorisonohjaajien palaute toiminnoista on ollut pääsääntöisesti hyvää. Asiakkailta saatu suullinen palaute on ollut myös positiivista. Palautteissa leirien monipuolista ohjelmasisältöä on kiitelty, kuten myös alhaista maksua. Wilman kautta jaettava ja syyskuussa toteutettavasta huoltajien kyselystä on käynyt myös ilmi, että Nuorisopalveluiden kesän tarjontaa ollaan tyytyväisiä. Huoltajien näkökulmasta luontoteemaa, liikuntaa ja yön yli kestäviä leirejä toivotaan lisää. Yläkouluikäisten tavoittaminen on ollut edelleen haastavaa. Tulevana kesänä pyrimme vastaamaan tähän tarjoamalla enemmän avointa toimintaa.

Ohjaamotalon toiminnan tulokset ja palaute 2024

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaosto keskusteli ja merkitsi tiedoksi Ohjaamotalon toiminnan tulokset ja palautteen ajalta 1.1.-31.7.2024.

Ohjaamotalossa tarjotaan alle 30-vuotiaille tietoa, neuvontaa, ohjausta ja palveluita monialaisesti. Ohjaamotoiminnan valtakunnallisina tavoitteina on toteuttaa EU:n nuorisotakuun tavoitteita sujuvoittamalla nuorten siirtymiä työhön ja koulutukseen tai muuhun toimintaan, edistää nuorten osallisuutta, toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä koota yhteen palveluntuottajia monialaiseksi kokonaisuudeksi. Ohjaamotalossa palveluita tarjoavat Espoon kaupunki, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Omnia, Kauniaisten kaupunki, Diakonissalaitos, Espoon mielenterveysyhdistys, Pääkaupunkiseudun nuorisoasuntoliitto NAL, Live-säätiö, Ulosottolaitos ja Espoon seurakunnat.

Ohjaamotalon Starttipisteellä voi ilman ajanvarausta hoitaa nuoren elämässä ajankohtaisia asioita. Starttipisteellä on ollut 1.1.-31.7.2024 yhteensä 1305 asiointikertaa. Ohjaamotalossa ja Starttipisteellä tavoitetaan laajasti eri tilanteissa olevia nuoria: työttömiä, opinnoista valmistuvia, maahan muuttaneita, oppivelvollisuuden piirissä sekä eri nivelvaiheissa olevia. 57,6 % asiointikerroista asiakkaan äidinkieli on ollut muu kuin suomi, ruotsi tai saame.

Valtakunnallinen nuorten palautekysely toteutettiin Ohjaamoissa 2.−19.4.2024. Espoossa vastaajien (n=54) antama arvosana saadulle ohjaukselle oli keskimäärin 9,54 asteikolla 4–10. Tulosten mukaan lähes kaikki vastaajat kokivat, että heidän toiveitaan ja ajatuksiaan kuunneltiin, he saivat tarvitsemaansa tietoa ja tukea sekä saivat osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Lisäksi heidän luottamuksensa työ- tai koulutuspaikan löytymiseen kasvoi sekä tulevaisuuden suunnitelman selkiytyivät.

Etsivän nuorisotyön sosiaalisen vahvistumisen mittarin tulokset 2023

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaosto keskusteli ja merkitsi tiedoksi etsivän nuorisotyön sosiaalisen vahvistumisen mittarin tulokset vuodelta 2023.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa alle 29-vuotiaille mahdollisuuden henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tukeen. Ensisijaisesti etsivä nuorisotyö tukee koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria ja auttaa heitä saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivää nuorisotyötä ohjaa nuorisolaki. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen.

Sovari eli sosiaalisen vahvistumisen mittari tuottaa tietoa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan laadusta ja vaikutuksista elämäntaitoihin. Mittaria ylläpitää Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry. Sovarissa nuorten sosiaalisen vahvistumisen kokemuksia tarkastellaan viidellä osa-alueella: itsetuntemus, sosiaaliset taidot, arjen hallinta, opiskelu- ja työelämävalmiudet sekä elämänhallinnan tunne. Espoon etsivän nuorisotyön Sovari 2023-tulokset perustuvat etsivän nuoristyön asiakkaiden vastauksiin vuoden 2023 aikana (n=30). Nuoret vastaavat kyselyyn kerran vuodessa joko palvelujaksonsa päättyessä tai vuoden lopussa. Vuonna 2023 Espoon etsivän nuorisotyön ohjauksessa oli 1015 nuorta. Asiakkaat olivat tyypillisesti työttömiä, opintonsa keskeyttäneitä tai keskeyttämisvaarassa olevia, sosiaaliturvan varassa eläviä ja palveluiden ulkopuolella olevia nuoria.

Tulosten mukaan yleisin tavoite työskentelylle nuoren kanssa oli pääsy tarpeellisiin palveluihin (54,8 % vastaajista). Muita tyypillisiä tavoitteita oli arjenhallinnan parantuminen (29 % vastanneista), siirtyminen koulutukseen (26 % vastanneista), siirtyminen avoimille työmarkkinoille (23,5 % vastanneista) ja osallisuuden lisääminen omassa elämässä (20,6 % vastanneista). 48,1 % vastanneista pääsi tarvitsemiinsa palveluihin etsivän nuorisotyön avulla.