Lääkärit Ilman Rajoja: Israelin on lopetettava täysimittainen sota gazalaisia vastaan, ja sen liittolaisten on lopetettava sodan mahdollistaminen

Lääkärit Ilman Rajoja vaatii Israelia lopettamaan sodan ja peräänkuuluttaa myös Israelin liittolaisten vastuuta.

Vaikka Israelin liittolaiset puhuvat julkisesti tulitauon tärkeydestä ja tarpeesta helpottaa humanitaarisen avun toimittamista Gazaan, ne toimittavat edelleen aseita Israelille. Erityisesti Yhdysvallat, joka on viime aikoina kannattanut tulitaukovaatimuksia, on usein pyrkinyt hämärtämään, estämään ja heikentämään tulitaukopyrkimyksiä YK:n turvallisuusneuvostossa.

”Israelin liittolaiset ovat jatkaneet sotilaallisen tukensa antamista Israelille samalla kun lapsia tapetaan joukoittain, panssarivaunut tulittavat suojia ja hävittäjät pommittavat humanitaariseksi väitettyjä alueita”, sanoo Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön pääsihteeri Chris Lockyear.

Lääkärit Ilman Rajoja on vaatinut välitöntä ja pysyvää tulitaukoa Gazaan pian vuoden ajan.

”Myös Suomen on tehtävä osansa. Suomen on edistettävä tulitaukoa ja oltava valmis vastaanottamaan niitä potilaita, jotka odottavat tällä hetkellä hengenvaarassa evakuointilupaa, unohtamatta paluuoikeutta Gazaan”, korostaa Linda Konate, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön toiminnanjohtaja Suomessa.

Koska Gazan terveydenhuolto on tuhottu ja vaikeasti haavoittuneiden määrä valtava, on tuhansia potilaita tarpeen evakuoida hoitoon muihin maihin. Maailman terveysjärjestö WHO on vedonnut EU-maihin potilaiden vastaanottamiseksi, mutta Suomi monen muun EU-maan tavoin on kieltäytynyt tarjoamasta apua.

”Gazassa teemme leikkauksia ilman nukutusta, todistamme lasten kuolevan sairaaloiden lattioilla resurssipulan vuoksi ja työntekijämme joutuvat hoitamaan omia kollegoitaan ja perheenjäseniään. Näin ei voi jatkua”, Linda Konate sanoo.

Lääkärit Ilman Rajoja hoitaa pommituksissa aiheutettuja vammoja

Sen jälkeen kun Hamas 7. lokakuuta 2023 tappoi jopa 1 200 ihmistä ja otti noin 250 panttivankia, Israel on käynyt Gazaa vastaan pian vuoden ajan täysimittaista sotaa. Vuoden aikana on surmattu yli 41 500 ihmistä ja haavoitettu yli 96 000.

Lääkärit Ilman Rajoja on hoitanut päivittäin potilaita, joilla on massiivisten pommitusten aiheuttamia vammoja. Potilailla on laajoja palovammoja, heidän luitaan on murskattu ja ruumiinosiaan irronnut.

Lokakuusta 2023 lähtien järjestön työntekijät ovat hoitaneet yli 27 500 potilasta väkivallan aiheuttamien vammojen vuoksi. Yli 80 prosenttia vammoista liittyy pommituksiin.

Ihmiset ovat joutuneet toistuvasti siirtymään asuinsijoiltaan ja asumaan yhä pienemmillä alueilla, mikä lisää sairauksien leviämistä.

Lääkärit Ilman Rajoja on toiminut Gazassa pitkään. Se on jo ennen nykyistä eskalaatiota hoitanut Gazassa Israelin 17 vuotta kestäneen saarron ja toistuvien hyökkäysten inhimillisiä seurauksia, kuten mielenterveysongelmia ja vakavia palovammoja.