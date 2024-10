Mediakutsu seminaariin: Fyysinen toimintakyky rappiolla – näin ei tarvitse olla!

Uutta tieteellistä näyttöä eri urheilulajien terveyshyödyistä 25.4.2024 08:37:03 EEST | Tiedote

Miljoonat ihmiset harrastavat urheilua kuntonsa ja terveytensä hyväksi. Luotettavaa tietoa harrastuksen terveellisyydestä on kuitenkin hyvin vähän. Monikansallinen tutkijaryhmä selvitti, mitä tieteellistä näyttöä on tällä hetkellä olemassa eri urheilulajien harrastamisen terveysvaikutuksista. Tutkimuskatsauksen mukaan viidellä urheilulajilla on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia fyysiseen terveyteen.