SDP:n Peltonen esittää riista-aidan rakentamista Lahdenväylällä Keravan ja Järvenpään välille

Riista-aita alkaa tällä hetkellä Nelostiellä vasta Järvenpään eteläisen liittymän pohjoispuolelta. Riista-aidan puute on merkittävä vaaratekijä kansalaisten liikenneturvallisuudelle. Viime vuosina valtatiellä 4 Keski-Uudenmaan alueella on tapahtunut useita hirvikolareita. Peltonen muistuttaa, että yksistään vuosina 2018–2022 hirvieläinonnettomuuksia on tapahtunut tieosuudella jopa yli kaksikymmentä.

– Viime kesänä saimme jälleen vakavan muistutuksen siitä, miten vaaralliseksi tilanne voi Lahdenväylällä pahimmillaan mennä, kun riista-aitaa puuttuu monta kilometriä Keravan ja Järvenpään väliltä. Tuolloin uutisoitiin laajasti hirven aiheuttamasta poikkeuksellisen vakavasta ketjukolarista, joka tapahtui Nelostiellä Keravan tuntumassa. Nyt on korkea aika laittaa asia kuntoon, Peltonen vaatii.

Uudenmaan ELY-keskus on tuonut aikaisemmin julkisuudessa esiin, että syy riista-aitojen rakentamatta jättämiseen ei ole tahdon vaan rahan puute. Ongelma tiedostetaan laajasti. Viime kesän poikkeuksellisen ketjukolariin johtaneen hirvionnettomuuden yhteydessä Uudenmaan ELY on ottanut kantaa siihen, että ensi sijassa Lahdenväylälle tarvitaan riista-aita juuri Keravan ja Järvenpään välille.

– Aidattavaa kertyisi tälle välille yhteensä kuuden kilometrin verran, mikä tarkoittaisi valtion budjetista 500 000 euron määrärahan osoittamista. Kertaluonteinen investointi maksaisi itsensä takaisin yhteiskunnalle kohonneen liikenneturvallisuuden ja hirvikolarien vähentymisen kautta. Riista-aidan rakentaminen olisi aidosti vaikuttava teko liikenneturvallisuuden parantamiseksi Keski-Uudellamaalla.

Peltonen muistuttaa, että Järvenpään ja Helsingin välillä valtatiellä 4 puuttuu 18 kilometriä riista-aitaa. Keravan ja Järvenpään välille rakennettavan riista-aidan jälkeen olisi johdonmukaista, että aidan rakentamista jatketaan välillä Kerava–Hiekkaharju. Tavoitteena tulee olla, että riista-aita turvaa tienkäyttäjiä nykyistä kattavammin. Talousarvioaloitteen kohtalo ratkeaa myöhemmin eduskunnassa.