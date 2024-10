Kunnianosoitus Metsästäjäliiton kosteikkotyölle

Kunnianosoituksen tehnyt FACE:n Biodiversity Manifesto ilmentää, kuinka metsästäjät toteuttavat luonnonsuojelua ja -hoitoa kaikkialla Euroopassa. Biodiversity Manifesto on kattava tietokanta metsästykseen liittyvistä suojeluprojekteista, jotka tukevat FACE:n edunvalvontatyötä Brysselissä. Kampanjallaan Euroopan seitsemän miljoonan metsästäjän etujärjestö FACE osoittaa, että metsästäjät voivat antaa ratkaisevan panoksen elinympäristöjen ennallistamiseen, suojelualueisiin ja eläinkantojen seurantaan.



Metsästäjäliitto toteuttaa yhdessä BirdLife Suomen kanssa SOTKA-levähdysaluehanketta.

Levähdysalueverkoston avulla vesilinnuille tarjotaan laadukkaita syysaikaisia häiriövapaita elinympäristöjä muuttoon valmistautumista varten. Samalla kun vesilinnut viipyvät pidempään lähellä pohjoisia pesimäalueitaan, keräävät levähdysaluekohteet myös muuttavia lintuja.



Suuri osa Suomessa pesineistä vesilinnuista aloittaa nykyisin syysmuuttonsa biologisesti liian aikaisin. Kattava levähdysalueiden verkosto lähellä lisääntymisalueita mahdollistaa paremmin nuorten lintujen kehittymisen valmiiksi talvea varten. Vesilintujen onnistuneen syysmuuton ja sopeutumisen talvehtimisalueiden olosuhteisiin tärkeänä edellytyksenä on riittävän varastorasvan kerryttäminen nahan alle. Mitä parempikuntoisina vesilinnut muuttavat Suomesta, sitä tuottavampina ne aikanaan palaavat lisääntymisalueilleen.



SOTKA-levähdysalueita on nyt 30 kohdetta ja hankkeen häiriövapaita hehtaareita yhteensä 695. Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö sekä Metsä Groupin luonto-ohjelma. Vapaaehtoisuuteen perustavia hankekohteita haetaan eri puolilta maata yhteistyössä vesialueiden osakaskuntien, yhteisöjen, metsästysoikeuden haltijoiden sekä yksittäisten maanomistajien kautta.



Toisessa hankkeessaan Metsästäjäliitto toteuttaa haitallisten vieraspetojen eli minkkien ja supikoirien pyyntiä. Haitallisiksi vieraspedoiksi luokitellut supikoira ja minkki uhkaavat Suomen luonnon monimuotoisuutta. Vieraspetojen poisto tukee vahvasti elinympäristötyön onnistumista. Hankkeessa kesämökkiläisiä ja näiden lähialueiden metsästäjiä kannustetaan ja koulutetaan pyytämään pienpetoja vesistöjen ranta-alueilta sekä välitetään toimijoille pyyntivälineitä.



Maa- ja metsätalousministeriö ja Metsä Group rahoittavat myös tätä hanketta. Metsästäjäliitto tukee osaltaan metsästysseuroja näiden kosteikkojen ja muiden elinympäristöjen kehittämishankkeissa myöntämällä lahjoitusvaroista tukea seuroille.

Lisätietoa toiminnasta: