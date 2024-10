KOVA: Häädöt ovat kalliita sekä kohtuuhintaisille asuntotoimijoille että yhteiskunnalle

KOVAn jäsenistössä häädön keskimääräinen kesto on lähes neljä kuukautta. Suurimpina syinä pitkään kestoon koetaan häädettävien tavoittamiseen ja tiedottamiseen kuluva aika sekä oikeusasteiden pitkät käsittelyajat. Häätötilanteessa vuokravelkaa on keskimäärin kertynyt noin 5,5 vuokrakuukauden verran. Lukema on kuitenkin pienillä paikkakunnilla vielä korkeampi, 6,6 kuukautta.

- Viime aikoina julkisessa keskustelussa on useaan kertaan esitetty, että häätöjen määrä on kasvussa. Tämä on hälyttävä kehityssuunta. Häädön kustannukset lankeavat kuitenkin lopuksi vuokralaisten maksettavaksi omakustannusperiaatetta noudattavilla vuokranantajilla. On lisäksi huomattava, että asukkaille ja asuntotoimijoille aiheutuvien kulujen lisäksi häädöillä on muitakin kustannuksia, kuten asuntotarjonnan väliaikainen väheneminen sekä yhteiskunnan mahdolliset kulut häädettävän uudelleenasuttamisesta, KOVAn ekonomisti Eetu Kauria toteaa.

Meluhäiriöt ja järjestyssääntöjen rikkominen asumishäiriöiden yleisimmät syyt

Vuokra- ja käyttövastikevelkojen ohella merkittävimmät syyt asumishäiriöihin ovat meluhäiriöt asunnossa, järjestyssääntöjen rikkominen asunnossa tai yleisissä tiloissa sekä asukkaan huono huoneiston hoito. Tupakointiin liittyvät asiat ovat viidenneksi tyypillisin asumishäiriöiden syy. Autopaikkoihin tai lemmikkeihin liittyvät seikat eivät juuri aiheuta asumishäiriöitä.

Yli kolmasosa häiriöilmoituksista johtaa varoitukseen. Suurissa kaupungeissa osuus on kuitenkin melkein kaksinkertainen. Toisaalta varoituksilla on vaikutusta, sillä yli puolissa häiriötapauksista varoituksen antaminen johtaa käytöksen parantumiseen. Kuitenkin noin neljännes varoituksen saaneista saa toisen varoituksen seuraavan vuoden sisällä ensimmäisestä. Tämä suhde on lähes 30 prosenttia pienillä paikkakunnilla.

- Asumisneuvonta on kohtuuhintaisten asuntotoimijoiden tehokkaana pidetty tapa vähentää asumishäiriöitä ja häätöjä. Viime aikoina asumisneuvonnan työt ovat lisääntyneet merkittävästi. On kuitenkin huolestuttavaa, ettei kuluvaksi vuodeksi pienennettyä valtion asumisneuvonnan avustusta (kaksi miljoonaa euroa) korkeista häätöluvuista ja suuresta asumisneuvonnan tarpeesta huolimatta olla palauttamasta edes vuoden 2023 tasolle (neljä miljoonaa euroa). Tämä tulee johtamaan sekä asumishäiriöiden että asuntohäätöjen kasvuun entisestään asumisneuvonnan kysynnän kasvaessa, Kauria päättää.