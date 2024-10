Otaniemen kappelin peruskorjauksen suunnittelu etenee

Peruskorjaustarpeen laajuus selvitetään tutkimalla kohdetta mm. hankesuunnitteluvaiheessa tehtävillä kuntotutkimuksilla. Kuntotutkimusten yhteydessä toteutetaan rajallinen määrä rakenneavauksia. Otaniemen kappelin kanssa samanaikaisesti tutkimuksia suoritetaan myös kappelirakennuksen vieressä sijaitsevalle vahtimestarin asunnolle.

– Kappelin käyttäjillä olisi tarve pienille tilamuutoksille kappelirakennuksessa, joiden toteutusmahdollisuuksia selvitetään tarkemmin hankesuunnittelun edetessä. Mahdollisia muutoksia olisi mm. isommat keittiötilat, joissa olisi mahdollisuus valmistaa tarjoiluja isoillekin ryhmille sekä laajemmat säilytys- ja varastointilat. Suuria tilamuutoksia ei ole tavoitteena toteuttaa, hankekehitysinsinööri Teemu Rantala kertoo.

– Tilojen ja kalusteiden muunneltavuusmahdollisuus korostui kaikilla käyttäjäryhmillä, jotta tiloissa voisi pitää erilaisia tilaisuuksia. Kappelisali säilyy hiljentyminen tilana, Rantala jatkaa.

Pitkän aikavälin rakentamissuunnitelmaan vuosille 2024–2031 on esitetty alustavana arviona Otaniemen kappeli -hankkeen kustannuksiksi 3,15 M€, jotka jakautuvat vuosille 2025 0,5 M€ ja 2026 2,65 M€. Tarkemmat kustannukset määrittyvät hankesuunnitteluvaiheessa suunnittelun ja tehtävien rakenteellisten tutkimusten myötä.

Otaniemen kappeli rakennettiin vuosina 1956–1957. Sen suunnittelivat arkkitehdit Kaija ja Heikki Siren. Kappelia pidetään yhtenä heidän päätyönään ja myös yhtenä Suomen kirkkoarkkitehtuurin avaintöistä. Kappeli sijaitsee Otaniemessä Teekkariky­län keskellä pienellä metsäisellä mäellä.

Rakennus paloi vuonna 1976. Kaija ja Heikki Sirenin suunnitelmien mukaan kappeli rakennettiin uudelleen lähes entisen kaltaisena vuonna 1978. Ainoastaan aputilojen järjestelyjä hieman muutettiin. Samalla rakennettiin kappelin läheisyyteen asunto vahtimestarille.

Kappelia on perusparannettu vuonna 2006 ja lisäksi on tehty muita pienempiä korjaushankkeita vuosien varrella. Yläikkunan korjaus on toteutettu vuosina 1993 ja 2003 sekä matalan osan vesikaton korjaus vuonna 2012. Korkean ikkunalasisei­nän ja siihen liittyvän seinärakenteen vesivauriokorjaus 2020. Jätevesiviemäri ja tarkastuskaivo on uusittu vuonna 2020.

Espoon kaupunginmuseo on vahvasti mukana hankkeen tulevassa suunnittelussa sekä toteutuksen seurannassa.