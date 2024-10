Hangon S-marketin ABC-latausasema siirtyi suurtehoaikaan

Osuuskauppa Varuboden-Oslan ABC-latausverkosto jatkaa kehittymistään. Toukokuussa avatulle ABC S-market Hangon latausasemalle on lisätty kaksi suurteholatauspistettä, joiden kokonaisteho on 200 kilowattia. Latausasemalla on nyt latausmahdollisuus yhtäaikaisesti kuudelle autolle.

– Latausverkostomme on kehittynyt viimeisten vuosien aikana huimaa tahtia, ja palvelemme sähköautoilijoita kattavasti koko alueellamme aina Loviisasta Hankoon sekä Ahvenanmaalla, iloitsee ABC-ketjun ryhmäpäällikkönä vastikään aloittanut Tom Hietanen Varuboden-Oslasta.

Varuboden-Oslan ensimmäinen ABC-latausasema avattiin alkuvuodesta 2022. Latausasemia on VBO:n alueella tällä hetkellä jo 15 toimipaikassa, kaikkien ABC-liikennemyymälöiden sekä monen ruokakaupan yhteydessä.

ABC-lataus maksetaan ABC-mobiili-sovelluksella. ABC-mobiiliin voi syöttää S-Etukortin lisäksi minkä tahansa Visa- tai Mastercard-maksukortin tai yritysasiakkaiden tarpeisiin soveltuvan S-Business-kortin. Asiakasomistaja kerryttää latauksesta Bonusta ja S-Etukortti Visalla maksaessa myös maksutapaetua. Lataus veloitetaan ladattujen kilowattituntien perusteella.

ABC-mobiilista näkee lähimmän latausaseman lisäksi myös latausaseman vapaat latauspaikat, niiden suurimman lataustehon ja latauksen hinnan, mikä auttaa asiakasta lataustauon suunnittelussa.

Varuboden-Oslan toimipaikat, joiden yhteydessä on ABC-latausasema: