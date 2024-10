Nykytanssin EM-kultaa Suomeen!

Suomalainen StepUp MRT -ryhmä on voittanut junioreiden EM-kultaa muodostelmasarjassa nykytanssin EM-kilpailuissa Slovenian Podčetrtekissä teoksella It was not me. Hopea meni Sloveniaan ja pronssi Puolaan.

Teoksen koreografeina ja ryhmän pääopettajina ovat toimineet Mindy Lindblom ja Rosa Lindblom.

StepUp MRT -ryhmässä on 18 pääkaupunkiseudulta kotoisin olevaa, juniori-ikäistä tanssin harrastajaa, jotka ovat syntyneet vuosina 2009-2011. He ovat kuuluneet StepUp School -tanssikoulun showtanssin koulutusohjelmaan kaudelta 2023-2024. Ryhmä on hallitseva Suomen ikäkausimestari.

Ryhmän menestystä täydensi ryhmän tanssijan, Edith Lähteen, hieno 4. sija soolotanssikilpailussa sekä pienryhmän upea 5. sija teoksella Hive Mind. Pienryhmässä tanssii seitsemän tanssijaa, jotka ovat mukana myös muodostelmassa. Myös Edith ja pienryhmä ovat hallitsevia Suomen ikäkausimestareita.

International Dance Organizationin (IDO) järjestämiin kilpailuihin IDO Modern and Contemporary Championships 2024 osallistui satoja tanssijoita eri puolilta Eurooppaa. Junioreiden muodostelmasarjaan osallistui 27 muodostelmaa, pienryhmäsarjaan 47 pienryhmää ja junioreiden soolosarjaan 59 tanssijaa.

Muodostelmasarjassa kilpaillaan 8-24 tanssijan joukkueilla ja pienryhmissä 3-7 tanssijan joukkueilla. Suomenmestaruus- ja ikäkausimestaruuskilpailut järjestää FDO ry.