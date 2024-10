Bisnes & Kulttuuri -seminaari käynnistyi – Vuoden kummisuhde -palkinto Pirkanmaan Tanssin Keskukselle

Bisnes & Kulttuuri -seminaari käynnistyi tänään keskiviikkona 18.10. Tampere-talossa. Tämän vuoden teemana on ajankohtainen ja puhuttava aihe: "AI Got Talent: Milloin sinusta tulee tarpeeton?". Seminaari keskittyy tänä vuonna tekoälyn rooliin nykypäivän työelämässä, kulttuurissa ja yhteiskunnassa, ja se tuo esiin uusia näkökulmia tekoälyn vaikutuksista eri toimialoilla.

Bisnes & Kulttuuri -seminaari on yhdistänyt yritysmaailman ja kulttuurin jo yli 20 vuoden ajan. Tapahtuman tavoitteena on edistää vuoropuhelua kahden eri sektorin välillä sekä luoda hedelmällisiä yhteistyömahdollisuuksia. Seminaari tarjoaa alustan innovatiivisille keskusteluille ja mahdollisuuden verkostoitumiseen ja se on vuosien varrella vakiinnuttanut asemansa ajankohtaisena foorumina kulttuuri- ja liike-elämän toimijoille.

Seminaarin erityispiirteenä ovat pienryhmäkeskustelut, joissa osallistujat pääsevät syventymään puheenvuoroihin eri näkökulmista. Pöytäkeskustelut mahdollistavat vuorovaikutteisen tavan jakaa ajatuksia ja verkostoitua alueen yritysvaikuttajien kanssa. Osallistava lähestymistapa antaa seminaarille ainutlaatuisen roolin yritys- ja kulttuurialan vuoropuhelussa.

Päivän puhujat ovat tekoälyn ja luovuuden asiantuntijoita, jotka tuovat esiin tekoälyn roolin eri aloilla:

Karoliina Partanen , AI Finland -verkoston johtaja

, AI Finland -verkoston johtaja Risto Salminen , Teoston toimitusjohtaja

, Teoston toimitusjohtaja Maija Vilkkumaa , taiteilija

, taiteilija Reidar Wasenius, Ääniartistien liiton puheenjohtaja ja Lexofon Oy:n toimitusjohtaja





Vuoden kummisuhde -palkinto Pirkanmaan Tanssin Keskukselle

Seminaarin yhteydessä Kulttuurikummit ry jakoi perinteisen Vuoden kummisuhde -palkinnon, joka myönnettiin tänä vuonna Pirkanmaan Tanssin Keskukselle. Palkinto annetaan organisaatiolle, joka on osoittanut erityistä sitoutumista ja yhteistyökykyä kummisuhteessaan.

Pirkanmaan Tanssin Keskus on vuodesta 2004 toiminut tanssin aluekeskuksena, joka palvelee niin tanssin kokijoita kuin tanssin ammattilaisiakin. Keskuksen korkeatasoinen toiminta kattaa esitystuotantoja, yleisötyötä sekä kulttuurihyvinvointipalveluita. Palkinnon saaja valitaan kummisuhteen laadun ja sen tuottamien tulosten perusteella, ja tänä vuonna Pirkanmaan Tanssin Keskus erottui niin aktiivisuudellaan kuin sitoutumisellaan.

Yhteistyö Kulttuurikummien kanssa ja saavutukset

Pirkanmaan Tanssin Keskuksen toiminnanjohtaja Maija Hoiskon mukaan yhdistys pyysi sparrausta strategiansa päivittämiseen Kulttuurikummeilta maaliskuussa 2023. ”Saimme kummeiksi Martti Silvennoisen ja Eija Vartilan, joiden asiantuntemus välittyi heti ensi tapaamisessamme. Tapasimme Martin ja Eijan neljä kertaa koskien strategiatyötä. Vuoden 2024 puolella he sparrasivat meitä myös yhdistyksen hallitustyöskentelyn sekä asiakkuuksien kehittämisessä.”

Toiminnanjohtajan mukaan Kulttuurikummi-tapaamiset ovat antaneet monenlaisia eväitä yhdistysmuotoisen organisaation kehittämiseen: erityisesti hallitustyön kehittämiseen ja strategiseen ajatteluun sekä vahvistaneet organisaatiollemme merkittävien painopisteiden rajaamista. ”Pääsimme reflektoimaan yhdistyksen ja organisaatiomme eri osa-alueita ja niiden merkityksiä kullekin PTK:n toiminnasta osalliselle. Pääsimme pohtimaan tuotteitamme ja asiakkuuksia sekä asiakassuhteiden konkreettisia välitavoitteita yhdistyksen kehittämiseen. Kummien sparraus on ollut osa yhdistyksen kehittämisstrategiaa sen muutoksissa.”

Maija Hoiskon mukaan yhteistyön on tarkoitus jatkua vielä ensi vuonna, jolloin palataan yhdessä etenkin Pirkanmaan Tanssin Keskuksen asiakkuuksien kehittymiseen; tarkastellaan tavoitteisiin pääsyä sekä millaisia mahdollisesti uusia haasteita on ilmennyt.

Tapahtuma jatkuu iltapäivän ajan

Bisnes & Kulttuuri -seminaari jatkuu inspiroivilla puheenvuoroilla ja vilkkailla pienryhmäkeskusteluilla, joissa osallistujat voivat jakaa ajatuksiaan tekoälyn mahdollisuuksista ja sen vaikutuksista eri toimialoilla.

Ainutlaatuinen tilaisuus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden verkostoitua ja vaihtaa ajatuksia muiden asiantuntijoiden kanssa. Tapahtuma jatkuu Tampere-talossa iltapäivän ajan, ja kaikki keskustelut on suunniteltu herättämään uusia näkökulmia ja ideoita tekoälyn hyödyntämisestä luovilla ja liiketoiminnan aloilla.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä:

Tampereen kaupunki

Tampereen kauppakamari

Kulttuurikummit ry

Tampere-talo