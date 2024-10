Kaikki HSY:n Sortti-asemat auki kolmena lauantaina lokakuussa

Perhoset ja pistiäiset löysivät kesällä HSY:n kukkivan kaatopaikan - myös harvinainen kanervakimalainen viihtyi niityllä 24.9.2024 08:41:00 EEST | Tiedote

HSY perusti niittyjä Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen vanhan kaatopaikan päälle. Niityillä luodaan sopivia elinympäristöjä erilaisille pölyttäjille. Niittyjen kehittymistä ja kukkien houkuttelemia pölyttäjiä on seurattu kesän aikana. Toistaiseksi on havaittu 15 perhoslajia ja lähes 90 lajia pistiäisiä. Lanttuperhoset ja hohtosinisiivet olivat yleisiä, mutta niityiltä löytyi myös Etelä-Suomessa harvinainen kanervakimalainen. Kylvetyllä niityllä havaittiin perhosia ja pistiäisiä houkuttelevia kasvilajeja kuten keltamaitetta ja ahdekaunokkia. Tavoitteena on rakentaa Ämmässuolle noin 35 hehtaaria niittyjä seuraavien vuosien aikana.