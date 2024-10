Team Rynkeby -säätiö saavutti Euroopan tasolla historiallisen 100 miljoonan euron kokonaiskeräyssumman vakavasti sairaiden lasten hyväksi

Suomessa lahjoitussumma luovutettiin AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiön ja Sylva ry:n edustajille lahjoitusgaalassa, joka pidettiin Turussa 5. lokakuuta. AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiölle lahjoitettiin 511 485 euroa ja Sylva ry’lle 219 208 euroa*.

’’Olen liikuttunut tämän merkittävän virstanpylvään saavuttamisesta ja siitä pitkäjänteisestä työstä, jota olemme vuosia yhdessä tehneet. Joukkueemme tekivät hartiavoimin töitä tälläkin kaudella, ja olen kiitollinen jokaiselle vapaaehtoiselle Team Rynkebyn Suomen joukkueen jäsenelle tästä upeasta keräyssummasta,’’ iloitsee Suomen Team Rynkeby maajohtaja Lea Koivisto

Lahjoituksen mahdollistivat kaikkien Team Rynkeby Suomen joukkuelaisten hieno työ kauden aikana. Tätä merkittävää saavutusta juhlistetaan myös muiden maiden omissa lahjoitustapahtumissa eri puolilla Eurooppaa.

Missio, joka on enemmän kuin pelkkää pyöräilyä

Tänäkin vuonna kerätyillä varoilla tuetaan uraauurtavaa lasten syövän kliinistä tutkimusta sekä sairastuneiden lapsen perheitä.

Nykyään merkittävien lääketieteellisten läpimurtojen ansiosta yhä useammat lapset selviävät vakavista sairauksista. Team Rynkeby on ylpeä voidessaan tukea näitä tärkeitä edistysaskeleita varainkeruuhankkeidensa kautta.

Tämän merkittävän virstanpylvään saavuttaminen tuo iloa ja kannustaa Team Rynkebyta edelleen jatkamaan sitoutunutta työtään vakavasti sairaiden lasten hyväksi. Tätä työtä ohjaa intohimo ja vahva missio lasten syövän tutkimustyön tukemiseen.

Lisätietoja Suomen Team Rynkeby toiminnasta, sekä lahjoitustapahtumasta Turussa, saat ottamalla yhteyttä

Team Rynkeby Suomi maajohtaja,

Lea Koivisto

lmck@team-rynkeby.com +358405518159.

Tietoja Team Rynkebystä

Team Rynkeby on eurooppalainen hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkue, joka kerää rahaa vakavasti sairaille lapsille. Nykyään Team Rynkebyssä on yli 2 500 pyöräilijää ja huoltohenkilöstöä kahdeksasta maasta + yksi kansainvälinen joukkue. Joka kesä he pyöräilevät Pariisiin lisätäkseen tietoisuutta ja keräten varoja erilaisten tapahtumien sekä yksityis- ja yrityslahjoittajien kautta. Suurin yksittäinen tapahtuma on Team Rynkeby Koulujuoksu, joka järjestetään aina toukokuun ensimmäisenä perjantaina.

Kaikki Team Rynkebyn osallistujat vastaavat itse omista pyörä-, varuste- ja hotellikustannuksistaan, kun taas projektin hallinnolliset kustannukset jaetaan Eckes-Graninin kesken sen tuotemerkkien Rynkeby, God Morgon, Hohes C, granini, sekä kerättyjen varojen kautta.

*Lahjoitussummista on vähennetty 5,76 %:n hallintokulut.

Tämän vuoden menestys ulottuu useisiin Euroopan maihin, ja kerätyt varat hyödyttävät seuraavia organisaatioita: