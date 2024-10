Tapiolan Honka ry ja Galatea Beverages Oy aloittavat yhteistyön

Galatea on juomien maahantuoja, joka tuo tuotteita muun muassa Obolon-panimolta Ukrainasta ja juuri nämä juomat näkyvät Tapiolan Hongan kotiotteluissa kannattaja-aitiossa, VIP-Loungessa sekä Honka Pubissa.



Luottavaisin mielin Korisliigaan lähtevä Tapiolan Honka on tyytyväinen uudesta yhteistyöstä, joka parantaa jo melko kuluneen, mutta perinteikkään Tapiolan Urheiluhallin olosuhteita katsojien näkökulmasta.



Vanhat 2000-luvun alun pöydät ovat olleet huteria jo pitkään ja uudet tynnyripöydät tulevat tarpeeseen, olemme myös erittäin innoissamme uudesta VIP-alueesta, jonka toteutimme yhteistyössä Galatean kanssa. “Court Side”-istumapaikat ja mahdollisuus tavata ystäviä hieman erillään olevassa tilassa tuo uuden palvelutuotteen meidän ottelutapahtumiin, kertoo Hongan otteluissa ravintolatoimintaa pyörittävä Jaana Turunen.



On hienoa päästä tekemään yhteistyötä Tapiolan Hongan kanssa, joka on perinteikäs espoolainen koripallojoukkue, jolla on kova halu menestyä. Koripallo on itselleni läheinen laji ja espoolaisena olen innoissani tästä yhteistyöstä. Peleissä nähdään, kommentoi Galatean kaupallinen johtaja Henry Johansson.





Tapiolan Hongan kotiottelut ja VIP-tilaisuudet näet Tapiolan Hongan verkkosivuilta.