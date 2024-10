SDP:n Laisaari: Lasten ja nuorten välistä eriarvoistumiskehitystä voidaan vähentää teoilla

Viimeaikainen koulukeskustelu ajautui taas vastakkainasettelua lisääväksi sekä lasten ja nuorten näkökulmasta syyllistäväksi. Kotoutumiseen vaikuttaa hyvin paljon yleinen keskusteluilmapiiri ja se on meidän aikuisten vastuulla. On pystyttävä keskustelemaan vaikeistakin aiheista kunnioittavasti ja etsiä niihin rakentavia sekä vaikuttavia ratkaisuja.

– Me aikuiset toimimme lapsille esimerkkeinä siitä, miten me kohtaamme toiset ihmiset ja miten kohtelemme heitä, joiden kanssa olemme eri mieltä. Kun me odotamme, etteivät lapset ja nuoret kiusaa ja hauku toisiaan, niin ensimmäinen askel on itse käyttäytyä asiallisesti ja kunnioittavasti kaikkia ihmisiä kohtaan. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen arkeen Helsingissä ja meidän aikuisten tulee se mahdollistaa, toteaa Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Johanna Laisaari.

OKM:n selvityksestä nousevat selkeästi esiin se, että lukeminen ja sosioekonominen tausta ovat koulumenestyksen keskeisimmät muuttujat. Se, että lapsella on maahanmuuttajatausta ei siis itsessään ennusta huonoa menestystä oppimisessa ja opinnoissa.

Meidän sosialidemokraattien näkökulmasta on keskeistä, että me Helsingissä huolehdimme kaikkien lasten ja nuorten perheiden toimeentulosta ja oppilaiden välisestä koulutuksellisesta yhdenvertaisuudesta sekä teemme vahvempaa yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa.

Puheiden sijaan tarvitaankin tekoja:

- vahvistetaan entisestään suomen kielen opetusta ja tehdään se yksilöllisesti lapsen tarve huomioiden

- vahvistetaan lukutaitoa kaikkien lasten osalta

- vahvistetaan kodin ja koulun välistä yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa

- huolehditaan koulutuksellisen yhdenvertaisuuden vahvistumisesta jokaisessa koulussa

- lisätään maahanmuuttajalasten osallistumisastetta varhaiskasvatuksessa

- torjutaan lapsiperheköyhyyttä Helsingissä.

– Olemme tehneet paljon töitä sen eteen, että koulutuksellinen yhdenvertaisuus on mahdollista kaikille lapsille ja nuorille taustasta huolimatta. Helsinki haluaa kaupunkistrategiansa mukaan olla maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia, Laisaari toteaa.

Sosialidemokratia on antanut ratkaisuja Helsingin ongelmiin

Globaalisti tarkasteltuna Helsingissä ollaan hyvällä tasolla monissa eriarvoisuuteen liittyvissä asioissa, mutta silti eriarvoisuus ja syrjäytyminen ovat yksi kaupunkimme suurimmista haasteista lähivuosien aikana varsinkin lasten ja nuorten kohdalla. Tähän vaikuttavat vahvasti Orpon ja Purran hallituksen tekemät ja suunnittelemat säästötoimet, jotka lisäävät pahimmillaan lasten ja nuorten välistä eriarvoistumista sekä lapsiperheköyhyyttä Helsingissä.

Kaupungin alueellista eriytymistä tulotasojen, terveyden ja turvallisuuden suhteen tuleekin hillitä Helsingin omina toimina. Tätä sosialidemokraatit ovat Helsingissä tehneet ja pyrkivät tekemään.

– Me sosialidemokraatit olemme Helsingissä saaneet monta asiaa eteenpäin myös lasten ja nuorten välisen eriarvoistumisen ehkäisyyn liittyen. Tarveperustainen rahoitus kohdistuu nyt entistä paremmin niihin päiväkoteihin ja kouluihin, jotka tarvitsevat tukea tasa-arvoisten oppimismahdollisuuksien varmistamisessa, Laisaari sanoo.

Laisaari nostaa esille myös työntekijöiden näkemysten paremman huomioimisen esimerkiksi kaupungin palkkaohjelman avulla. Kaupungin alueellista yhdenvertaisuutta on samalla näin tuettu.

– Olemme ottaneet käyttöön alueellisen yhdenvertaisuuslisän, jota maksetaan päiväkodeissa ja peruskouluissa, jotka sijaitsevat sosioekonomisesti haastavimmilla alueilla. Vaikutusta on myös ollut sillä, että koulujen työyhteisöt ovat nykyisin moniammatillisempia kuin ennen. Kouluissa on nyt opettajien lisäksi muun muassa monikielisiä ohjaajia, nuoriso-ohjaajia ja liikuntacoacheja, jotka tukevat oppilaita, perheitä sekä opettajia, Laisaari kertoo.

Myös painotettua opetusta ja sen viestintää on nyt kehitetty ja lisätty. Painotetun opetuksen oppilaat opiskelevat välillä muiden koulun oppilaiden kanssa. Vieraan kielen kaksikielisen opetuksen osalta on juuri päätetty, että valintakokeet poistetaan ekaluokkalaisilta, ja kyseessä on kahden vuoden pilotti. Meille sosialidemokraateille on hyvin tärkeää, että Helsinki on yhdenvertaisesti kaikkien lasten kaupunki. Sen eteen olemme tehneet paljon töitä koko valtuustokauden ajan.

– Tehtävää on edelleen paljon, ja siksi on erittäin hienoa, että saamme selvityksiä ja tutkimuksia, joiden pohjalta voimme edistää kaikkien lasten oppimista ja osaamista, jotta jokaisen lapsen unelmat ja tavoitteet voivat toteutua, Laisaari lopettaa.