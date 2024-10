Keskustan Kettunen: Vesihuollon yksityistäminen estettävä, hallituksen muutettava linjaansa

"Kokoomus myi Fortumin sähköverkot. Tulos tiedetään. Nyt Orpo ja Purra haluavat avoimet ovet vesihuoltomme ostajille. Tulos tiedetään.

Eduskunta linjasi aiemmin kansalaisaloitteen käsittelyssä, että vesilaitosten yksityistämiselle laitetaan stoppi. Tänään Helsingin Sanomat kuitenkin kertoi, että hallitus haluaa sallia yksityisille sijoittajille suuret omistusosuudet vesihuollossa. Peräti 49% vesihuollosta voisi jatkossa olla kansainvälisten sijoitusyhtiöiden tai vaikkapa kiinalaisten sijoittajien kynsissä. Prosentin pitäisi olla nolla.

Kansa maksaa sijoittajien hakemat voitot, ei kukaan muu. Jos kansainväliset suursijoittajat iskevät vesihuoltoomme, on lasku kodeille ankara.

Vesihuolto on luonnollinen monopoli. Kilpailua ei ole eikä tule, on vain yhdet vesiverkot. Kodin on pakko maksaa se, mitä laskuttaja vaatii. Vaikka lisälasku menisikin voittojen maksimointiin.

Kyse on myös turvallisuudesta. Vesihuolto on kriittistä infraa. Viime aikoina on uutisoitu, että vesihuoltomme toiminta näyttää kiinnostavan myös asiattomia tahoja. Turvatoimia kiristetään. Ei meidän pidä päästää kansallista vesihuoltoa ulkomaisiin käsiin. Vedenjakelun turvallisuus ja toimivuus on sijoittajien voittoja tärkeämpää.

Menneistä virheistä kannattaisi kokoomuksessa ottaa opiksi. Uusia Caruna-kauppoja ei pidä sallia. Uuden lain pitää estää täydellisesti julkisen vesihuollon yksityistäminen. Pidetään ulkovaltojen ja rahastajien näpit irti vesihuollostamme."

Tuomas Kettunen

kansanedustaja (kesk)

Keskustan varapuheenjohtaja

p.0408655246