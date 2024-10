Asiantuntijaraati on valinnut Stadin Silakkamarkkinoiden parhaat tuotteet

Vaihtuvin jäsenin 1970-luvulta asti toiminut silakkaraati valitsee vuosittain kolme parasta tuotetta Stadin Silakkamarkkinoiden tarjonnasta kahdessa kategoriassa. Vuoden maustekalasarjassa kilpaili tänä vuonna 10 tuotetta ja kylmien silakkatuotteiden silakkayllätyssarjassa 12 tuotetta. Raati pisteytti tuotteet maun, ulkonäön, tuoksun ja koostumuksen mukaan.

Silakkayllätys-sarjassa voittajaksi julistettiin taivassalolaisten Pirjo ja Reima Salosen tillisilakka. Tuomariston vakuutti harmoninen, ystävällinen ja vahvasti tillinen maku. Sarjan toiselle sijalle sijoittui pellinkiläisten Johanna ja Jörgen Kellgrenin saaristolaiscurry, kolmannelle pyhämaalaisen Vento Aallon chili-ananassillakka.

“Kaikissa tuotteissa näkyi vahvasti intohimo ja käsityöläisyys. Raati pääsi maistamaan kerrassaan upeita tuotteita. Mukana oli muutama todellinen yllättäjä, jotka odottamattomasti nousivat suosikeiksi alkuvaikutelmista huolimatta”, kuvailee silakkaraadin jäsen Tapio Bergrström.

Vuoden perinteinen maustekala -sarjan pääpalkinnon voitti Leif ja Gerd Bergman Getasta Ahvenanmaalta. Tuomaristo ihastui erityisesti tuotteen koostumukseen, tasapainoisuuteen, merellisen kauniiseen ulkomuotoon ja loistavaan rakenteeseen. Toiselle sijalle sijoittui John Eriksson Kemiön edustalta Rosalan saarelta sekä kolmannelle sijalle Silakkayllätys-sarjan voittajapari Pirjo ja Reima Salonen. Molemmissa sarjoissa palkitut tuotteet ovat myynnissä kalastajien myyntipisteillä niin kauan, kuin tuotteita riittää.

Silakkaraadissa kalaherkkuja arvioivat Fazerin Chef de cuisine Tapio Bergrström, Ruokamarttojen Marjukka Mikkola, Nuorisoneuvoston Mark Ikonen, The Helsinki Distilling Companyn Kai Kilpinen, Stadin AO:n ravintola- ja catering-alan koulutuspäällikkö Dan Koskinen, Helsingin apulaispormestari Johanna Laisaari, journalisti ja sisällöntuottaja Tom Nylund, Helsingin Sanomien toimittaja Heli Saavalainen, Helsinki Partnersin markkinointi- ja viestintäjohtaja Anu Syrmä, Palmia Foodsin tuotekehityspäällikkö Pasi Tuomiranta ja Kespron Food Development Manager Harri Veckman.



“Raati edusti laaja-alaista osaamista ja löysimme yhteisen näkemyksen siitä, mitkä tuotteet palkitaan. Raatityöskentelyn lomassa nousi mielenkiintoisia keskusteluja silakan, suomalaisen ruoan ja gastronomian ympäriltä”, kertoo Harri Veckman.



Stadin Silakkamarkkinat on avoinna Kauppatorilla sunnuntaista lauantaihin 6.–12.10.2024. Myyntiaika on sunnuntaista perjantaihin klo 9–19 ja lauantaina klo 9–16. Stadin Silakkamarkkinat on osa Helsingin ruokavuotta 2024. Silakkamarkkinoiden jälkeen sunnuntaina 13.10. Kauppatorilla vietetään perinteistä Purjelaivapäivää jo 37. kerran.