TAMK valmentaa ikääntyviä yrittäjyydessä ‒ ”Kun nämä ihmiset jäävät eläkkeelle, aivan valtavasti osaamista jää piiloon”

Silver Entrepreneurs -hankkeessa pyritään voimaannuttamaan ja varustamaan yli 60-vuotiaita olennaisilla taidoilla ja itseluottamuksella, joita tarvitaan nykypäivän yrittäjyydessä. TAMKin asiantuntijat nostavat esille, että eläkeikää lähestyvien ihmisten asema työmarkkinoilla on usein heikko, jolloin heidän täysi potentiaalinsa jää hyödyntämättä.

‒ Kun nämä ihmiset jäävät eläkkeelle, aivan valtavasti osaamista jää piiloon, toteaa hankkeen projektipäällikkö Eeva Heikkilä.

Hanke tarjoaa osallistujille yksilöllisiin tarpeisiin pohjautuvaa, osaamista ja tietoja päivittävää valmennusta sekä tukea yrittäjyydessä navigointiin.

‒ Jokainen osallistuja tarjoaa palveluja sen ajan ja panostuksen rajoissa, jota haluaa laittaa yritystoimintaan, kertoo hankkeen projektipäällikkö ja valmentaja Leila Kakko.

Valmennukseen osallistujat haluavat tuntea itsensä tarpeellisiksi

Valmennusryhmään osallistuu työelämässä ja eläkkeellä olevia. Osa on jo aiemmin harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä ja toisilla on siitä jo kokemusta. Kaikkia osallistujia yhdistää kuitenkin se, että he haluavat vielä tehdä jotain, tuntea itsensä tarpeelliseksi ja kenties hankkia lisätuloja.

TAMK tarjoaa yritysvalmennusta viiden valmentajan voimin pääosin ryhmäohjauksena. Koulutuksen teoria nojaa vahvasti palvelumuotoiluun. Ohjaajien opastuksella osallistujat ovat päässeet perehtymään esimerkiksi yrittäjille suunnattuihin palveluihin, yrityksen verotukseen ja vakuutuksiin. Ryhmäläiset ovat pohtineet yritysideoita ja myös niiden yhdistämistä. Tiedon lisäksi annetaan tilaa sosiaalisille kohtaamisille ja vertaistuelle. Valmennusryhmässä pääseekin rakentamaan omalle yritystoiminnalle arvokkaita verkostoja.

Valmennuksen päätteeksi jokaisella osallistujalla on valmis liiketoimintasuunnitelma. Osallistujien yritysideat keskittyvät konsulttina toimimiseen, metsäyrittäjyyteen sekä matkailu- ja majoituspalveluihin.

Toiminta herättää kiinnostusta

Hanke toimii Suomen lisäksi Latviassa ja Ruotsissa, joissa on vastaavat valmennusryhmät. Hankeaikana järjestetään koulutusta ja vierailuja kaikissa kolmessa maassa, joissa käydään tutustumassa paikallisiin yrityksiin ja solmitaan verkostoja muiden maiden osallistujien kanssa. Hankkeen kolmas kansainvälinen tapaaminen pidetään TAMKissa 12.–14.11. 2024.

Asiantuntijat kertovat huomanneensa, että hanke toimii jonkin todella ajankohtaisen ja tärkeän äärellä.

‒ Tässä on ollut enemmän kuin mitä odotimme. Meille on tullut mielenkiintoisia yhteydenottoja eri puolilta maailmaa, esimerkiksi Uudessa-Seelannissa ollaan käynnistämässä hieman samanlaista valmennusta, Kakko kertoo.

‒ Jää pakostakin miettimään, pitäisikö valmennukselle kehitellä jatkoa, sanoo Heikkilä.

Silver Entrepreneurs -hanke tukee yli 60-vuotiaiden yrittäjyyttä. Hankkeen päätarkoituksena on voimaannuttaa ja varustaa kohderyhmää yritystoiminnassa vaadittavilla taidoilla ja itseluottamuksella. Hankkeessa toteutetaan yrittäjyysvalmennusta, joka vastaa suoraan ikääntyvän työvoiman kohtaamiin haasteisiin. Hanketta rahoittaa Interreg Central Baltic (CB) -ohjelma, ja TAMK osallistuu siihen osatoteuttajana. Hankkeen kesto 1.4.2023–30.9.2025.

Lisätietoja:

Leila Kakko

Projektipäällikkö ja valmentaja

Tampereen ammattikorkeakoulu

leila.kakko@tuni.fi, puh. 050 3119623