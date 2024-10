Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkoi Träskändan kartanon ja Soukanrannan alueiden varauksia

Fortumin pumppaamolle vuokratontti Kaitaalta

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti vuokrata Fortum Power and Heat Oy:lle tontin pumppaamohankkeen toteuttamista varten.

Tontille toteuttava pumppaamo on osa Fortumin ja Microsoftin datakeskusten hukkalämmöntalteenottohanketta. Uusi pumppaamo tarvitaan kaukolämpöpumpuille, jotka siirtävät datakeskuksien hukkalämmöstä tehtyä lämpöä Espoon verkkoon. Fortumilla on tavoite saada tontille rakennuslupa vuoden 2024 loppuun mennessä. Tontin vuokra-aika on 30 vuotta.

Pumppaamohanke on osa Espoo Clean Heat -projektia, jossa Fortumin kaukolämpö tuotetaan hiilettömästi viimeistään vuonna 2025 ja hiilineutraalisti ennen vuotta 2030.

Träskändan kartanon alueen varausta jatkettiin uusin ehdoin vuoden loppuun

Jaosto jatkoi Träskändan kartanon alueen varausta Hotel Chene Oy:lle 31.12.2024 saakka. Varausehtoihin lisättiin, että varauksensaajan on varausaikana esittävä jaostolle tarkemmat suunnitelmat toteutettavasta hotellikonseptista, toteutusaikataulusta ja sen vaiheistuksesta sekä hankkeen loppuunsaattamisen varmistavasta rahoituksesta.

Soukanrannan rantaravintola-sauna-hankkeen aluevarausta jatkettiin

Soukanrannan kohteen hakumenettelyvaiheessa parhaimmaksi valittu KF Restaurants Oy:n hanke sisälsi ravintolatilojen ohella yleisen saunan ja siihen liittyvät pesu- ja pukutilat. Hankkeen hakeman rakennusluvan mukaisissa suunnitelmissa saunatilat on kuitenkin esitetty vain muutosvarauksena. Jaosto päätti jatkaa alueen varausta KF Restaurants Oy:lle hankkeen suunnittelua ja toteuttamisedellytysten selvittämistä varten, mutta lisäsi, että jatkovarauksen ehtona on yleisen saunan sijoittaminen rakennusalaan. Varausta jatketaan 30.11.2025 saakka muutoin entisin ehdoin.

Lisäksi jaosto kuuli selostukset asuntojen hallintamuodoista sekä Suurpellon kehittämisestä ja vetovoiman lisäämisestä.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

