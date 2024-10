Heikki Mäenpää A-Insinöörien projektinjohtopalvelujen johtajaksi

DI Heikki Mäenpää aloittaa A-Insinöörien projektinjohto- ja rakentaminen -yksikön uutena yksikönjohtaja 7.10.2024 alkaen. Rakennuttamisen toimialayhtiöön kuuluva yksikkö vastaa kokonaisvaltaisten projektinjohtopalvelujen (PJP) kehittämisestä ja tuottamisesta kiinteistö- ja teollisuusrakennuttajille.

Mäenpää on toiminut urallaan projektijohtajana vaativissa toimitila- ja teollisuushankkeissa ja hänellä on vankka kokemus myös erilaisista toteutusvaiheen sisältävistä projektipalveluista ja -toimituksista. Ennen 2021 alkanutta työuraansa A-Insinööreissä hän on toiminut mm. rakennuttamisen aluepäällikkönä Swecossa.

– Markkinoilla on koko ajan enemmän kysyntää kokonaispalveluille ja -toimituksille, joissa osataan johtaa myös toteutusta. Projektinjohtopalvelumme vastaa tähän kysyntään yhdistämällä konsultin ja urakoitsijan parhaat puolet. Heikistä saamme erittäin kyvykkään, uutta sukupolvea edustavan ja laaja-alaisesti asiakkaiden tarpeita ymmärtävän johtajan projektinjohtopalveluillemme. Tavoitteenamme on vahvistaa PJP-palvelumme roolia etenkin toimitila- ja teollisuussektorilla, toimialajohtaja Anu Kuoppamäki toteaa.

Projektinjohto ja rakentaminen -yksikön ammattitaito täydentää A-Insinöörien monialaista hankekehittämisen, rakennuttamisen ja suunnittelupalvelujen ketjua.

– Ohjaamme hankkeet alusta loppuun ja otamme kokonaisvaltaisen vastuun hankkeen onnistumisesta tilaajan tavoitteiden mukaisesti. Olemme integroineet palvelussamme tehokkaasti kustannusohjauksen, suunnittelun johtamisen, hankinnat sekä työmaatoteutuksen tahtiaikataulua hyödyntäen. Keskiössä ovat arvon tuotto asiakkaalle ja avoin yhteistoiminta. Projektinjohtopalvelu soveltuu hyvin myös hankkeisiin, joita on vaikea saada muilla keinoilla toteutumaan, Heikki Mäenpää toteaa.

A-Insinöörien projektinjohtopalveluhankkeisiin kuuluvat mm. Lastenkodinkatu 5:n peruskorjaus- ja muutoshanke sekä Oopperan päänäyttämön ja lämpiön peruskorjaus.

Projektinjohtopalveluissa rakennushankkeen läpivientiin kootaan projektinjohto-organisaatio, joka huolehtii projektin johto- ja rakennuttamistehtävistä, suunnittelun ohjauksesta, hankinnoista, työmaan johtamisesta, päätoteuttajan velvoitteista sekä valvonnasta.