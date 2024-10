OAJ: Koulutus on kuntavaalien pääasia

Kuntavaalit pidetään 13.4.2025 ensimmäistä kertaa sote-uudistuksen jälkeen.

– Kuntavaalit ovat koulutusvaalit. Kuntapäättäjillä on paljon valtaa siihen, miten lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen kasvatukseen ja koulutukseen toteutuu. Päättäjien on valittava, varataanko koulutukselle riittävä rahoitus vai lähdetäänkö leikkausten tielle, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto korostaa.

Kunnat ovat kooltaan ja asukkailtaan erilaisia, mutta yksi asia on kaikille yhteistä: kuntien elinvoima on riippuvainen laadukkaasta koulutuksesta.

– Houkutteleeko kunta puoleensa lapsiperheitä ja työntekijöitä, jotka maksavat veroeuronsa kunnan kirstuun? Onko kotoutumiskoulutus järjestetty laadukkaasti? Entä onko kunta hyvä työnantaja, joka vetää puoleensa kelpoisia opettajia ja opetusalan ammattilaisia? Nämä ovat kaikki kysymyksiä, joihin kuntapäättäjillä tulee olla vastauksia, OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Niina Jurva toteaa.

Koulutus on kuntavaalien pääasia myös siksi, että noin 60 prosenttia kuntien budjeteista kuluu kasvatukseen ja koulutukseen.

– On kuntapäättäjien tehtävä varmistaa, että kasvatuksella ja koulutuksella on oltava riittävä rahoitus. Opetusalan johtamiselle on varattava aikaa ja oppilaille ja opiskelijoille tarpeeksi tukea. Ryhmäkokojen on oltava riittävän pienet ja tilojen on oltava terveellisiä ja turvallisia. Kyse on lopulta aika yksinkertaisista asioista, Murto alleviivaa.

Koulutus tulisikin nähdä menoerän sijasta investointina.

– Koulutus on pääasia. Ne kunnat menestyvät parhaiten, joilla on monipuolinen tarjonta koulutusta aina varhaiskasvatuksesta kansalaisopistoihin ja taiteen perusopetukseen saakka. Sitä voidaan vahvistaa entisestään tekemällä yhteistyötä kuntarajojen yli, Jurva korostaa.

Opetusalalla työskentelevät ovat kuntien suurin henkilöstöryhmä.

– On pääasia, että jokaisesta päiväkodissa, koulussa ja oppilaitoksessa on vain koulutettuja ja kelpoisia opettajia. Kunta voi kilpailla opetusalan ammattilaisista hyvällä työnantajapolitiikalla, joka edellyttää muun muassa hyvää johtamista, työntekijöiden arvostamista ja kilpailukykyistä palkkaa. Vientimallilaki on eduskunnan käsittelyssä. Vastustamme sitä jyrkästi ja sitä ei pidä viedä eteenpäin. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että kuljemme väistämättä myös kohti palkkavaaleja, Murto toteaa.

Saman päivän aikana opetusalan ammattilaiset järjestivät sivistyksen avoimien ovien tilaisuuksia puoluejohtajille, ministereille, kuntapäättäjille ja kaikelle kansalle päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri Suomen noin 80 kunnassa Kemiönsaaresta Rovaniemelle.