Etelä-Suomen nuorisotyön ammattilaiset koolla Hämeenlinnassa nuorisotyön viikolla

Etelä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät järjestetään Hämeenlinnassa 8.-9.10.2024. Sytty-päivien eli Etelä-Suomen alueellisten nuorisotyöpäivien teemana on ”ammattina kohtaaminen”. Ohjelmassa on teeman tukemiseksi asiantuntijaluentoja sekä teemaseminaareja. Ääneen pääsevät niin Mieli ry:n, HelsinkiMission, opetus- ja kulttuuriministeriön kuin monen paikallisen tason toimijan edustajat.

”Nuorilla on ollut viime vuosina rankkaa esimerkiksi koronapandemian, Ukrainan tilanteen, taloustilanteen ja ympäristökriisiin liittyen. On tärkeää, että koulun ja kodin lisäksi nuorella on myös muita turvallisia aikuisia, joiden seurassa tuntee olonsa kohdatuksi. Tämä rooli asettuu usein nuorisotyön ammattilaisen harteille. Tämän vuoksi Sytty-tapahtumamme sisältö painottuu tänä vuonna juuri tähän teemaan. Haluamme tukea omalta osaltamme nuorten parissa työskenteleviä tärkeässä tehtävässään”, kertoo yksi järjestäjistä, ylitarkastaja Anu Mäkinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Tapahtumaan osallistuu ennätykselliset noin 150 nuorisoalan ammattilaista ympäri Etelä-Suomen aluetta. Tapahtuman järjestää Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhdessä Hämeenlinnan kaupungin nuorisopalveluiden sekä Hämeenlinnan seudun 4H:n kanssa.

Tapahtuman nettisivut: https://eventilla.avi.fi/event/pEBe3